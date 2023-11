NORMA

NORMA reduziert die Preise auf weitere Lebensmittel ab sofort und dauerhaft um bis zu 10 Prozent

Preissenkungen beim Discounter aus Nürnberg gehen im November 2023 weiter

Nürnberg (ots)

Neue November-Preise bei NORMA! Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter macht da weiter, wo er im Oktober aufgehört hat - und am Ende profitieren Kundinnen und Kunden. Vom Hähnchen-Snack-Sortiment über Rinder- und Geflügel-Salami bis hin zu Mascarpone ist wieder vieles mit dabei. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sparen beispielsweise bis zu zehn Prozent bei den leicht gezuckerten Fruchtcups von BELSUN. Statt 1,99 Euro kosten 480 Gramm jetzt nur noch 1,79 Euro. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): GUT BARTENHOF Frikadellen, 500 g Bislang: 3,49 EUR Jetzt: 3,19 EUR GUT BARTENHOF Rinder-/ Geflügel-Salami, 100 g / 130g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,89 EUR GUT LANGENHOF Hähnchenbrustfilet, 150 g Bislang: 2,29 EUR Jetzt: 2,19 EUR TASTE TO GO Hähnchen-Snack-Sortiment, 150 g Bislang: 2,59 EUR Jetzt: 2,39 EUR WINDAU Schinken-Mettwurst / Vespermett, 200 g Bislang: 2,49 EUR Jetzt: 2,39 EUR BELSUN Fruchtcups leicht gezuckert, 480 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,79 EUR VILLA GUSTO Mascarpone, 250 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,89 EUR METZGEREI REIß Pfefferbeißer, 250 g Bislang: 3,59 EUR Jetzt: 3,29 EUR OSTERMEIER Knoblauch- / Pfefferbeißer, 240 g Bislang: 3,39 EUR Jetzt: 3,19 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

