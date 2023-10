NORMA

Sechste große Preissenkung im Oktober bei NORMA - Preise auf Wurstwaren ein weiteres Mal um bis zu 20 Prozent reduziert

Insgesamt sind knapp 100 Artikel alleine in diesem Monat günstiger geworden

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Monatsendspurt mit einer weiteren Preissenkung bei NORMA! Der Lebensmittel-Discounter reduziert noch einmal viele Artikel aus dem Wurst-Sortiment und rundet damit den Oktober ab, der ganz im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher stand. Insgesamt rund 100 Produkte quer durch die Produktpalette wurden deutlich günstiger - darunter Tiefkühl-Obst, Fleisch, Bio-Produkte und eben Wurstwaren.

NORMA startet mit neuen Preisen in die neue Woche: Die Mini-Salamis von GUT BARTENHOF kosten ab sofort 1,99 Euro statt wie bisher 2,39 Euro. Beim beliebten Kaminwurzerl von ST. ALPINE geht es sogar um mehr als 20 Prozent runter. Statt zuvor 2,49 Euro kostet die 150-Gramm-Packung jetzt nur noch 1,99 Euro. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

GUT BARTENHOF Mini-Salami luftgetrocknet, 80 g /100 g Bislang: 2,39 EUR Jetzt: 1,99 EUR GUT BARTENHOF Kochhinterschinken, 200 g Bislang: 1,69 EUR Jetzt: 1,59 EUR GUT BARTENHOF Schinken gewürfelt, 150 g / 250 g Bislang: 2,79 EUR Jetzt: 2,59 EUR GUT BARTENHOF Wiener Würstchen, 400 g Bislang: 3,19 EUR Jetzt: 2,99 EUR GUT BARTENHOF Mini-Wiener Klassik / Geflügel, 320 g Bislang: 2,79 EUR Jetzt: 2,69 EUR MY SMILE Rohschinkenwürfel geräuchert, 250 g Bislang: 2,19 EUR Jetzt: 1,99 EUR ST. ALPINE Kaminwurzerl, 150 g Bislang: 2,49 EUR Jetzt: 1,99 EUR HANDL TYROL Tyrolini, 90 g Bislang: 2,39 EUR Jetzt: 1,99 EUR KUPFER Salami Stangerl, 90 g Bislang: 2,39 EUR Jetzt: 1,99 EUR EBERSWALDER Wiener Würstchen, 1.000 g Bislang: 7,49 EUR Jetzt: 6,99 EUR

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell