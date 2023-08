Zum Start in den August reduziert NORMA erneut die Preise für Butter, Eistee und Cashewkerne / Kundinnen und Kunden des Discounters aus Nürnberg können zu Beginn des neuen Monats erneut sparen

NORMA

Bei NORMA einkaufen heißt günstig einkaufen! Denn schon wieder fallen die Preise auf wichtige Produkte des täglichen Bedarfs. Allen voran wird die Butter günstiger. Sowohl die Deutsche Markenbutter und die Süßrahmbutter von LANDFEIN, als auch die Bayerische Bio-Süßrahm-Butter von BIO SONNE schmecken jetzt noch besser - immerhin bekommen Verbraucherinnen und Verbraucher sie beim Nürnberger Lebensmittel-Discounter für bis zu vier Prozent günstiger. Auch Cashewkerne und Eistee sind mit dem Monatswechsel bei NORMA deutlich günstiger zu haben. Damit wird schon zum wiederholten Male jeder Preisvorteil direkt an die Kundinnen und Kunden in den Filialen weitergegeben. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): LANDFEIN Deutsche Markenbutter, 250 g Bislang: 1,45 EUR Jetzt: 1,39 EUR BIO SONNE Bayerische Bio-Süßrahm-Butter, 250 g Bislang: 2,65 EUR Jetzt: 2,59 EUR LANDFEIN Süßrahmbutter, 250 g Bislang: 1,45 EUR Jetzt: 1,39 EUR ARDILLA Cashewkerne, 200 g Bislang: 2,39 EUR Jetzt: 2,29 EUR SURF Premium Eistee, 1,5 l Bislang: 1,25 EUR Jetzt: 1,19 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

