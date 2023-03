Umfrage zum Desk Sharing / Institut für Arbeit und Gesundheit der DGUV sucht Teilnehmende

Berlin (ots) - Wie können wir für mehr Sicherheit und Gesundheit in Schule und Kita sorgen? Darum geht es am Gemeinschaftsstand (Halle 5 Stand C40) der gesetzlichen Unfallversicherung auf der Bildungsmesse didacta, die vom 7. bis 11. März 2023 in Stuttgart stattfinden wird. Mit dabei sind die Unfallkasse ...

mehr