50 Jahre Hägar - der berühmteste Comic-Wikinger feiert Geburtstag!

Am 4. Februar 1973 tauchte er erstmals auf den Humorseiten US-amerikanischer Tageszeitungen auf und bringt seither Leser:innen auf aller Welt zum Lachen: die Rede ist von Hägar, dem Schrecklichen und schrecklich liebenswerten Wikinger, der mit seinen Schilderungen über Raubzüge, Plündereien und barbarische Bräuche in diesem Jahr 50. Jubiläum feiert!

Zu Hägars rundem Geburtstag präsentiert die Egmont Comic Collection mit "50 Jahre Hägar" auf über 280 Seiten ein in fünf Jahrzehnten unterteiltes Best Of des wackeren Wikingers, darunter auch von Chris und Chance Browne auf Bitte der Redaktion als persönliche Favoriten ausgewählte Lieblingsstrips! Ein persönliches Grußwort von Chris Browne sowie ein umfangreicher redaktioneller Teil, der alles Wissenswerte zur Hägar-Historie enthüllt, rundet dieses feierliche Jubiläumsalbum ab.

Erschaffen vom legendären Cartoonisten Dik Browne (1917-1989) und fortgeführt von dessen Sohn Chris, zeigt der weltbekannte Comicstrip seit einem halben Jahrhundert, dass sich Gags über Job, Familie und die Tücken des Alltags höchst amüsant auf mittelalterliche Verhältnisse übertragen lassen.

Als wohl erfolgreichstes Comic-Debüt der Geschichte, wurde Hägar bis heute weltweit in fast 2.000 Publikationen in Rund 60 Ländern und mehr als einem Dutzend Sprachen. Das erste deutschsprachige Hägar-Album mit gesammelten Strips erschien schon 1975 bei Egmont Ehapa.

Aus gesundheitlichen Gründen gab Chris Browne 2018 Stift und Hörnerhelm an ein neues Team ab, die die Geschichten und Pointen rund um Hägar, Helga, Honi, Hamlet, Sven Glückspilz und Co fortführen. Auf das nächste halbe Jahrhundert Hägar - Prost!

Das Jubiläumsalbum "50 Jahre Hägar" (288 Seiten, gebunden, ISBN: 978-3-7704-0450-6, 35,- EUR) erscheint am 18. Januar 2023 im Handel und auf www.egmont-shop.de

