Tag des Dualen Studiums der DHBW Mosbach: NORMA begeistert zahlreiche Talente für die Ausbildung

Top-frequentierter Messestand und spannende Gespräche mit Interessierten

Nürnberg (ots)

Auch beim diesjährigen Tag des Dualen Studiums der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) war NORMA mit dabei! Neun Kolleginnen und Kollegen - darunter frühere "Dualis", die mittlerweile fleißig die Karriereleiter bei NORMA hochsteigen, und andere Entscheidungsträger aus dem Unternehmen - informierten die interessierten Besucherinnen und Besucher beim Informationstag darüber, welche Karrieremöglichkeiten der Nürnberger Discounter für sie bereithält. Der Andrang der künftigen Studierenden war riesig und unterstreicht damit den großen Wunsch nach einer modernen und praxisnahen Ausbildung in einem Unternehmen, das besonders gute Aufstiegschancen bietet.

Große Investition in Ausbildung und Zukunft

NORMA investiert in die Ausbildung ihrer Jungtalente und hat dazu die Zusammenarbeit mit der DHBW in Mosbach zuletzt weiter ausgebaut. Die gemeinsame Ausbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich BWL-Handel ist darauf ausgelegt, die Stärken zu fördern und für den Einsatz im Lebensmitteleinzelhandel herauszustellen. Genau darauf zielten auch viele der Fragen ab, die die Interessierten dem NORMA-Team am Tag des Dualen Studiums stellten. Es ging um konkrete Lerninhalte, den Ablauf des Dualen Studiums, die guten Übernahmechancen und die überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung bei NORMA. Den gesamten Tag über war der Messestand des Discounters hochfrequentiert und zog dabei neben den Nachwuchskräften auch deren Eltern an. Während die früheren "Dualis" am Stand von ihrer eigenen Erfahrung berichten konnten, sprachen die Bereichsleiter für Aus- und Fortbildung vor allem über den Ablauf der Ausbildung und die ebenfalls anwesenden leitenden Mitarbeitenden des höheren Managements über die zukunftsorientierte Arbeit bei NORMA.

Sicher in die Zukunft

Als eines der erfolgreichsten deutschen Handelsunternehmen im Lebensmittel-Discount-Bereich bietet NORMA nicht nur vielfältige Ausbildungsberufe, sondern auch attraktive Studiengänge mit Perspektive. So können junge Nachwuchskräfte bei NORMA ein dreijähriges Duales Bachelorstudium im Studiengang Betriebswirtschaft-Handel mit den Vertiefungsrichtungen Vertrieb und Logistik, Controlling, Marketing oder Internationaler Handel absolvieren. Weiterhin steht den Studierenden das Studienangebot Betriebswirtschaft-Digital Commerce Management, Betriebswirtschaft-Digital Business Management sowie seit neuestem auch Wirtschaftsinformatik-Handel zur Verfügung.

Während der Ausbildung wechseln sich dabei theoretische Studienzeiten und praktische Ausbildungseinheiten ab. Dank interner Förderung und flacher Hierarchien haben die Jugendlichen bei NORMA schnell die Möglichkeit, die Karriereleiter hinaufzuklettern. Mehr als 1.800 junge Menschen absolvieren derzeit ihre Ausbildung bzw. ihr Studium bei NORMA.

