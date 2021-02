NORMA

NORMA im Rahmen der BIOFACH 2021 zum 12. Mal in Folge als Bio-Gesamtsieger ausgezeichnet

Von der DLG gekürt: Nürnberger Lebensmittel-Discounter ist bester Bio-Händler

Der Lebensmittel-Discounter NORMA ist zum 12. Mal in Folge zum Bio-Gesamtsieger gekürt worden. In der Bewertung machte bei der Auszeichnung vor allem das umfangreiche Produktangebot der Eigenmarke BIO SONNE den Unterschied. Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) versah insgesamt 268 NORMA-Artikel mit den angesehenen DLG-Medaillen und unterstrich damit die überragende Bio-Qualität bei zugleich fairen Preisen. Nach 251 Medaillen in 2019 und 275 Medaillen im vergangenen Jahr konnte NORMA seinen Vorsprung vor der Konkurrenz damit ein weiteres Mal deutlich unter Beweis stellen.

Die Bio-Trophäen sprechen eine klare Sprache

Seit Jahren führt in Sachen Bio kein Weg an NORMA vorbei. Die konsequente Umsetzung der nachhaltigen Strategie für gesunde Produkte wird auch von den unabhängigen DLG-Experten regelmäßig bestätigt. In diesem Jahr konnte NORMA daher 201 Goldmedaillen, 57 Silbermedaillen und zehn Bronzemedaillen einheimsen. Im vergangenen Jahr verteilten sich die Erfolge so: 193 Goldmedaillen, 72 Silbermedaillen und zehn Bronzemedaillen.

Vergeben werden die in der Branche renommierten Preise im Rahmen der BIOFACH, der Weltleitmesse für biologisch erzeugte Lebensmittel, die in diesem Jahr vom 17. bis 19. Februar digital stattfindet. Aus Sicht der Veranstalter steht Bio für "Qualität und Überzeugung - für den verantwortungsbewussten Umgang mit den Ressourcen der Natur". Genau das verkörpert NORMA speziell mit seinem BIO-SONNE-Sortiment.

Die NORMA-Nachhaltigkeit ist ausgezeichnet

Eine weitere Auszeichnung für das nachhaltige und umweltfreundliche Sortiment bekam BIO SONNE von NORMA hingegen im vergangenen Jahr zum ersten Mal: "GREEN BRAND GERMANY 2019/2020". Das GREEN-BRAND-Gütesiegel ist eine Unionsgewährleistungsmarke, die unter dem Schutz der Europäischen Union steht. Mit dieser Marke wird sichergestellt, dass BIO SONNE einen aktiven Beitrag zum Schutz der Umwelt, der Natur und des Klimas leistet. Dazu unterliegt die Auszeichnung zur "GREEN BRAND GERMANY" einem strengen und unabhängigen Prüfungsverfahren.

