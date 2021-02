NORMA

ÖKO-TEST bewertet NORMA-Cornflakes mit dem Prädikat "sehr gut"

Mit dem Discounter-Frühstück bestens in den Tag starten

Nürnberg

Mit NORMA-Cornflakes bestens in den Tag starten! In der aktuellen Februar-Ausgabe von ÖKO-TEST werden die GOLDEN BREAKFAST Cornflakes des Nürnberger Lebensmittel-Discounters mit dem Prädikat "sehr gut" ausgezeichnet. Damit sind die Frühstücksflakes von NORMA ganz oben im Ranking der insgesamt 22 in dieser Kategorie getesteten Produkte.

Gerade einmal 1,99 Euro kostet ein Kilo Cornflakes beim Discounter und sorgt so nicht nur für einen leckeren, sondern auch einen günstigen Start in den Tag. Beim ÖKO-TEST-Vergleich wurden unter anderem die Belastung durch etwaige Zusatzstoffe, der Getreideanteil und die Verpackung unter die Lupe genommen. Gerade bei den Inhaltsstoffen und mit einem Maisanteil von 95 Prozent konnten die NORMA-Flakes überzeugen.

ÖKO-TEST unterstreicht regelmäßig die vorbildliche NORMA-Qualität

Bereits in der Januar-Ausgabe des Testmagazins konnte NORMA mit drei Produkten seine starke Qualität unter Beweis stellen:

So kam unter anderem die Flüssigseife der NORMA-Eigenmarke ELCURINA bei den Testern gut an. Händewaschen ist in den Augen der Kundinnen und Kunden im vergangenen Jahr noch mehr in den Fokus gerückt. Umso wichtiger ist es, dass sie mit ELCURINA eine Flüssigseife für 0,78 Euro pro 600 Milliliter kaufen können, die auch laut Experten keine Mängel bei den Inhaltsstoffen aufweist, keine Kunststoffverbindungen enthält und insgesamt als "gut" bewertet wird.

Ein weiteres Spitzen-Ranking gab es zu Beginn des Jahres für die DAUNASOFT Bonita 140 Wattepads. 140 Stück kosten 0,79 Euro und sind damit teilweise deutlich günstiger als vergleichbare Produkte. Der gründlichen Untersuchung der ÖKO-TEST-Experten zufolge sind gerade die guten Inhaltsstoffe bemerkenswert und rechtfertigen das Testergebnis "gut".

NORMA verkauft aber nicht nur gute Hygieneprodukte, sondern liegt auch bei Lebensmitteln weit vorne. Der GOLDBLUME Vollkorntoast bringt laut den ÖKO-TEST-Profis einen absoluten Preisvorteil und zugleich auch bei Geschmack, Sensorik und Inhaltsstoffen überzeugende Ergebnisse. Das Resultat daher: eine weitere "gut"-Bewertung.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

