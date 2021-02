NORMA

NORMA-Kunden sparen dank neuer Preissenkungen zum Start in den Februar bis zu 16 Prozent beim Einkauf

Weitere 14 Sortiments-Artikel in den Regalen des Lebensmittel-Discounters reduziert

Nürnberg (ots)

Die NORMA-Preissenkungen gehen in die nächste Runde! Nach vielen Preisnachlässen im Januar setzt der Lebensmittel-Discounter im Februar noch einen drauf. Leckere Oliven gefällig? Oder doch lieber Backfischstäbchen? Kein Problem! Bei insgesamt 14 Sortiments-Artikeln sparen NORMA-Kundinnen und -Kunden ab Februar noch mehr beim Einkauf - darunter auch Scotch Whisky, Kuchenbackmischungen und luftgetrocknete Minisalamis. Im Februar bleibt kein Wunsch unerfüllt.

Die aktuellen Februar-Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

DELICIA, Blätterteiggebäck versch. Sorten, 225 g Bislang: 1,69 EUR Jetzt: 1,49 EUR

EXCELLENT BUFFET, Oliven versch. Sorten, 150 g Bislang: 1,79 EUR Jetzt: 1,49 EUR

CONTE PASSIONE, Hugo, 0,75 l Bislang: 1,29 EUR Jetzt: 1,19 EUR

VILLA GUSTO, Steinofen Mini-Piccos, 360 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,79 EUR

HIGHLAND RIVER, Scotch Whisky 40 % Vol., 0,7 l Bislang: 6,99 EUR Jetzt: 6,59 EUR

GUT BARTENHOF, Minisalamis luftgetrocknet, sortiert, DLG Gold 2020, alle Sorten, 100 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,89 EUR

FJORD KRONE, Backfischstäbchen, 405 g Bislang: 2,19 EUR Jetzt: 1,99 EUR

TASTE TO GO, Pasta & Salat mit Dressing versch. Sorten, 350 g Bislang: 2,59 EUR Jetzt: 2,49 EUR

ZAUBERHAFT BACKEN, Kuchenbackmischung versch. Sorten, 405 g / 475 g / 500 g Bislang: 1,59 EUR Jetzt: 1,39 EUR

DORNFELDER, Rhh./Pfalz trocken, 0,75 l Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,89 EUR

DORNFELDER, Rhh./Pfalz lieblich, 0,75 l Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,89 EUR

ARDILLA, Kalifornische Pistazien versch. Sorten, 250 g Bislang: 3,79 EUR Jetzt: 3,29 EUR

RIVER VALLEY, Ananas Scheiben im eigenen Saft, 580 ml Bislang: 1,19 EUR Jetzt: 0,99 EUR

LANDFEIN, Milchdrink versch. Sorten, 500 ml Bislang: 0,75 EUR Jetzt: 0,69 EUR

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

