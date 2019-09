NORMA

NORMA lädt auf der Expo Real 2019 Immobilien-Experten zum spannenden Austausch ein

Nach dem erfolgreichen Messe-Auftritt des Vorjahres mit mehr als 500 Fachgesprächen

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Auch in diesem Jahr ist der Nürnberger Lebensmittel-Discounter NORMA auf der renommierten Expo Real in München mit einem großen Messestand vertreten. In Halle C2 an Stand 130 stellt das Unternehmen vom 7. bis 9. Oktober erneut seine expansive Strategie vor, lädt politische Entscheidungsträger zum Meinungsaustausch und baut sein Netzwerk von Projekt- und Stadtentwicklern, Investoren und Grundstückseigentümern in Fachgesprächen weiter aus.

Kompetent, entscheidungsschnell, facettenreich und mutig - so lernten Immobilien-Experten NORMA in den vergangenen 50 Jahren kennen und schätzen. In vielen Fällen konnte die Unternehmensleitung bereits beweisen, dass völlig unterschiedliche Immobilienprojekte reibungslos verwirklicht werden. Das Portfolio reicht vom einfachen Liegenschafts-Umbau bis zur kompletten Standort-Revitalisierung. Leuchtturmprojekte zeigen dabei immer wieder deutlich, dass der Lebensmittel-Discounter nicht nur die Märkte selbst, sondern auch deren Umgebung als Teil des Geschäfts versteht.

Im Nürnberger Stadtteil Gostenhof beispielsweise haben die "Dachspatzen" - eine Kita - ihr Zuhause auf dem Dach einer neu gebauten NORMA-Filiale gefunden. Die Projektplaner hatten von Beginn an das Gemeinwohl im Hinterkopf und schafften so für zahlreiche Kinder aus der Umgebung einen Ort der Sicherheit, der Geborgenheit und der Bildung. Die Kita mitsamt Outdoor-Spielplatz erstreckt sich fast über die gesamte Dachfläche der Filiale.

Fest steht: NORMA ist für alle Varianten der modernen Stadtplanung offen. Der flankierende Wohnungsbau im Zusammenhang mit einer Standortentwicklung hat, genau wie das Kita-Projekt, bereits Erfolge gezeigt. Egal ob zur Miete, zum Kauf oder in Erbpacht - NORMA ist ein verlässlicher Partner in der Immobilienwelt und steht auch immer für alle Fragen rund um die Finanzierung zur Verfügung.

Ein Besuch des NORMA-Stands (Halle C2, Stand 130) auf der Expo Real in München lohnt sich. Hier erfahren Interessierte alles über die Immobilienwelt von morgen.

Erfolg des Vorjahres soll übertroffen werden

Im vergangenen Jahr waren bereits mehr als 40 NORMA-Expansionsleiterinnen und -leiter aus dem gesamten Bundesgebiet, Frankreich, Tschechien und Österreich auf der Expo Real. Dort konnten sie über 500 vielversprechende Gespräche mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft führen. Auf diesem Erfolg aufbauend, wird auch 2019 wieder ein schlagkräftiges Team die gesammelte Immobilien-Expertise von NORMA auf der Messe vertreten.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden Kunden neben der attraktiven Nonfood-Warenwelt mit 25.000 Artikeln unter anderem Top-Weine, günstige Nah- und Fernreisen sowie vom Technikmagazin CHIP ausgezeichnete Mobilfunk-Angebote.

Pressekontakt:

Katja Heck

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG

Leiterin Kommunikation und Werbung

Manfred-Roth-Straße 7

D-90766 Fürth

k.heck@norma-online.de

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell