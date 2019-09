NORMA

NORMA erweitert Sortiment um Honig der bayerischen Bio-Imkerei Betz

Ökologisch erzeugter Blüten- und Waldhonig aus regionaler Herkunft

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Bio liegt voll im Trend - NORMA reagiert darauf mit einem stetig wachsenden Sortiment. In diesem Zuge weitet der Nürnberger Lebensmittel-Discounter jetzt seine Zusammenarbeit mit der bayerischen Bio-Imkerei Betz aus: Ab sofort finden NORMA-Kunden den Bayrischen Bio Blütenhonig und Bayrischen Bio Waldhonig im 500-Gramm-Glas für 5,99 Euro in vielen Regalen - Regionalität und Nachhaltigkeit werden besonders groß geschrieben.

1.000 Bienenvölker produzieren feinsten Bio-Honig

Die neuen Bio-Honigsorten von NORMA kommen direkt von der Imkerei Betz aus Auhausen im nördlichen Donau-Ries-Kreis. Um die 1.000 Bienenvölker sind dort Tag für Tag emsig damit beschäftigt, den Premiumhonig zu erzeugen. Familie Betz hat sich seit 1994 der ökologischen Imkerei verschrieben. Getreu den strengen Kriterien für Bio-Honig verzichtet der Familienbetrieb auf konventionelle Schädlingsbekämpfungsmittel und stellt seine Bienenkästen nur in schadstofffreien Gebieten auf - fernab von Autobahnen und Flughäfen. Dafür trägt der Betz-Honig neben dem EU-Bio-Logo auch das streng zertifizierte bayerische Bio-Siegel.

NORMA legt Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Regionale und ökologisch produzierte Bio-Lebensmittel spielen im NORMA-Sortiment eine immer größere Rolle. Kurze Lieferketten und eine möglichst nachhaltige Produktion entlasten die Umwelt dabei doppelt. Mit dem Bayrischen Bio-Honig der Imkerei Betz unterstützt der Nürnberger Lebensmittel-Discounter einen regionalen Familienbetrieb, der seinen Honig zu 100 Prozent in Bayern erzeugt, selbst in die Gläser abfüllt und dafür mit dem Siegel "geprüfte Qualität aus Bayern" ausgezeichnet ist.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellste Produkte zur Telekommunikation.

Pressekontakt:

Katja Heck

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG

Leiterin Kommunikation und Werbung

Manfred-Roth-Straße 7

D-90766 Fürth

k.heck@norma-online.de

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell