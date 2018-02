Und wieder heißt der Gewinner NORMA! Beim großen Bio-Qualitätstest der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) hat sich der bundesweite Discounter aus Nürnberg als Dauersieger etabliert. Jetzt schon zum neunten Mal in Folge geht der Gesamtsieg und damit die höchste Zahl an Medaillen an NORMA - mit... mehr Bild-Infos Download

Nürnberg (ots) - Am Discounter NORMA kommt keiner vorbei. So lautet das mit Spannung erwartete Ergebnis des DLG-Qualitätstests, das soeben auf der Weltleitmesse für Bio-Produkte, der BIOFACH 2018, bekanntgegeben wurde: Platz 1 und der Gesamtsieg für die höchste Bio-Kompetenz gehen wieder an NORMA - das Unternehmen setzt sich damit zum neunten Mal in Folge an die Spitze und räumt die meisten DLG-Medaillen für die herausragende Qualität seiner vielen Bio-Produkte ab. In Zahlen liest sich der erneute Medaillenregen wie folgt: 171mal Gold für die Bio-Produkte von NORMA, dann 60mal die Silbermedaille und weitere 18mal die Medaille in Bronze.

Die BIOFACH hat sich als weltweit größte Messe für biologisch, vegetarisch und vegan erzeugte Produkte etabliert und ist ein internationaler Anziehungspunkt für zeitgemäße Ernährungstrends: 2018 sind in den Nürnberger Messehallen bereits fast 3.000 Aussteller vertreten und werden von rund 50.000 erwarteten Fachbesuchern angesteuert. Der Discounter NORMA gilt als anerkannter Pionier für die Vermarktung biologisch erzeugter Lebensmittel und baut diese nachfragestarke Warengruppe für seine Kunden konsequent aus. Die biologischen, vegetarischen und veganen NORMA-Produkte werden gemäß EU-Richtlinien unter kontrolliertem Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel, Kunstdünger sowie mit strengen Kontrollen hergestellt, darüber hinaus verlangt NORMA von seinen Lieferanten - wo immer es möglich ist - den "Frei von Gentechnik"-Nachweis. Der Discounter wird auf der BIOFACH nicht nur regelmäßig von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) beim Bio-Qualitätstest als Gesamtsieger mit der höchsten Bio-Kompetenz ausgezeichnet, auch die vielen Innovationen sowie das zweistellige Wachstum im Bio-Segment sorgen für jede Menge Anerkennung in den Fachkreisen.

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits über 1.450 stationären Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben vielen attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produkte zur Telekommunikation.

