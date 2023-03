Motorräder: Wenige Unfälle, teils schlimme Folgen

Wiesbaden (ots) - Die Spendenaktion der R+V Versicherung für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien ist ein voller Erfolg. Allein die Mitarbeitenden haben Stichtag heute mehr als 100.000 Euro gesammelt. Zusammen mit der Summe, die der Vorstand zur Verfügung gestellt hat, stellt die R+V gut 200.000 Euro für die notleidende Bevölkerung in der Krisenregion zur Verfügung. Nach den heftigen Erdbeben in der ...

mehr