PayPal

Gracie Abrams auf Deutschland-Tour: Früherer Zugang zu Tickets mit PayPal

Berlin (ots)

Gracie Abrams kommt nach Deutschland: Für die kommenden Shows von Gracie Abrams startet am 2. Juni um 9 Uhr der PayPal Pre-Sale auf Ticketmaster. PayPal-Kundinnen und -Kunden in Deutschland können über www.paypalpriotickets.de am Pre-Sale teilnehmen. Damit haben sie die Chance, sich bis zu 72 Stunden früher Tickets für die kommenden Shows von Gracie Abrams zu sichern.

Gracie Abrams spielt im Rahmen der Tour insgesamt zwei Shows in Deutschland. Geplant sind Auftritte in Berlin am Mittwoch, den 12. Mai und Donnerstag, den 13. Mai 2027 in der Uber Arena.

Fans können auf www.paypalpriotickets.de das Konzert von Gracie Abrams auswählen und gelangen direkt zum PayPal Pre-Sale bei Ticketmaster.

Disclaimer: Die Teilnahme unterliegt den Bedingungen des jeweiligen Events und gewährleistet weder die Verfügbarkeit von Tickets noch den Zugang zu bestimmten Ticketkategorien. Vorverkaufstickets sind nur für berechtigte deutsche PayPal-Kontoinhaber:innen verfügbar. Maximal 4 Tickets pro Konto und Veranstaltung. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit sowie der Kaufbedingungen von Ticketmaster.

Original-Content von: PayPal, übermittelt durch news aktuell