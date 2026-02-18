PayPal

Frühzeitiger Zugang zu Konzerttickets: PayPal und Live Nation launchen neues Pre-Sale-Programm

Berlin

PayPal und Live Nation bauen ihre Zusammenarbeit in Deutschland aus, um Fans früheren Zugang zu einigen der begehrtesten Live-Events des Jahres zu ermöglichen. Als offizieller Prio-Ticket-Zahlungspartner bietet PayPal seinen Kundinnen und Kunden in Deutschland die Möglichkeit, für ausgewählte Events bis zu 48 Stunden vor dem allgemeinen Verkaufsstart Zugang zum Ticketportal zu erhalten.

Die Zusammenarbeit verbindet das bewährte Bezahlerlebnis von PayPal mit der Ticketing-Plattform von Ticketmaster und bietet Fans einen schnellen, sicheren und smarten Weg zum Ticketkauf. Jede PayPal-Kundin und jeder PayPal-Kunde hat - je nach Verfügbarkeit - die Möglichkeit, im Presale Tickets zu erwerben; die maximale Ticketanzahl ist abhängig von der jeweiligen Veranstaltung. Das Angebot startete am 18. Februar mit dem Presale für den Künstler J. Cole und ist anschließend ganzjährig verfügbar.

"PayPal ist für Millionen Menschen in Deutschland ein etablierter und verlässlicher Partner im Alltag", sagt Carola Wahl, DACH-Chefin von PayPal. "Als offizieller Prio-Ticket-Zahlungspartner von Live Nation übertragen wir dieses Vertrauen in die Welt des Live-Entertainments und verschaffen Fans einen spürbaren Vorteil - genau in den Momenten, in denen jede Sekunde zählt."

Pro Jahr wird der Vorverkauf über PayPal für eine Vielzahl von Live-Nation-Shows in ganz Deutschland verfügbar sein. Fans finden alle teilnehmenden Events auf der Prio-Ticket-Seite www.paypalpriotickets.de, wählen dort das gewünschte Konzert oder die Tour aus und gelangen von dort direkt in den Presale bei Ticketmaster. Sobald neue Events hinzukommen, wird die Seite fortlaufend aktualisiert - einschließlich der jeweiligen Presale-Startzeiten. So können Kundinnen und Kunden schnell prüfen, ob für eine bestimmte Show ein Prio-Ticket verfügbar ist, und Tickets direkt mit PayPal kaufen.

Informationen zum Ablauf und zu den jeweiligen Startzeiten werden vor jedem Presale über die Kanäle von Live Nation veröffentlicht. Die Teilnahme unterliegt den Bedingungen des jeweiligen Events und gewährleistet weder die Verfügbarkeit von Tickets noch den Zugang zu bestimmten Ticketkategorien.

Übrigens: Darüber hinaus profitieren PayPal-Kund:innen derzeit zusätzlich: Bis zum 31. März erhalten sie bis zu 10% Cashback (1.000 Rewards-Punkte), wenn sie das erste Mal mit PayPal einen Einkauf bei Ticketmaster tätigen.

So geht's:

Cashback-Angebot in der PayPal-App aktivieren. Einkäufe bei Ticketmaster über PayPal bezahlen. Das Cashback wird in Form von Punkten auf das PayPal-Konto gutgeschrieben. Punkte können für Einkäufe eingelöst oder in Geld umgewandelt werden.

