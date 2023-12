Gala

Nazan Eckes & Charlotte Würdig: Weihnachten mit dem Ex

Hamburg (ots)

Das Fest der Liebe kann für getrennte Paare eine echte Herausforderung sein. Nazan Eckes, 47, nimmt sie an. Sie ist seit einem Jahr nicht mehr mit dem österreichischen Künstler Julian Khol, 44, zusammen, Weihnachten wird trotzdem gemeinsam mit den beiden Kindern verbracht. "Wir feiern seit Jahren in Wien. Als getrennt erziehende Eltern ist es uns wichtig, diese Tradition aufrechtzuerhalten. Wir gehen in den Stephansdom zur Messe, die ganze Familie kommt zusammen", sagt die Moderatorin diese Woche in GALA.

Auch Moderatorin Charlotte Würdig, 45, und Ex-Mann Sido, 43, die seit drei Jahren getrennt sind und zwei gemeinsame Söhne haben, feiern zusammen - und sogar mit Sidos neuer Freundin. Charlotte Würdig sagt zu GALA: "Wir mixen die Familien ordentlich durch. Es bedeutet mir viel, dass das klappt und sich jeder (hoffentlich) wohlfühlt."

