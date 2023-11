Gala

GALA und das Alsterhaus läuten mit der Christmas Shopping Night die Weihnachtssaison ein

Hamburg (ots)

Etwa 1.800 Gäste feierten letzte Nacht mit GALA und dem Alsterhaus das vorweihnachtliche Shopping-Event im Hamburger Department Store. Darunter waren zahlreiche Prominente wie Lilli Hollunder, Fernanda Brandao, Boris Entrup, Janis Danner, Jessica de Oliveira, Kevin Pabel, Rhea Harder-Vennewald, Anna Hofbauer und Marc Barthel sowie Susann Atwell.

Am Donnerstagabend fand zum 14. Mal die beliebte GALA Christmas Shopping Night statt und das Alsterhaus verwandelte sich nach Ende der regulären Öffnungszeit in eine zauberhafte Weihnachtswelt. Als besonderes Highlight konnten die Gäste als erste die diesjährigen Weihnachtsschaufenster vom Alsterhaus bestaunen, die jedes Jahr etwas ganz Besonderes sind. In diesem Jahr hat Ralph Lauren die zehn Schaufenster künstlerisch gestaltet und bringt eine glamouröse Winter- und Festtagsstimmung an den Jungfernstieg.

Die etwa 1.800 Gäste konnten bis 24:00 Uhr in dem festlich-strahlenden Ambiente des Luxury Department Stores und Seite an Seite mit vielen prominenten Gästen frühzeitig und entspannt ihre Weihnachtseinkäufe für ihre Lieben und für sich selbst erledigen und am vielfältigen Eventprogramm teilnehmen. Durch den Abend führten GALA-Chefredakteurin Doris Brückner, GALA Fashion Director Marcus Luft und Alsterhaus General Managerin Diana Brüssow.

Die Teilnehmer:innen der schon seit Wochen ausverkauften GALA Christmas Shopping Night erhielten mit dem Ticketkauf einen Rabatt von 20 Prozent auf viele Marken des Alsterhauses. Neben zahlreichen Beauty-Aktionen, einer Wahrsagerin uvm. wurden auf allen Etagen des Alsterhauses kulinarische Highlights geboten und es fanden exklusive Verköstigungen von z.B. Gin und Cointreau statt. Das GALA-Covershooting lud dazu ein, die schönsten Erinnerungsfotos mit nach Hause zu nehmen und kurz vor Mitternacht fand die große Verlosung statt, bei der es als Hauptgewinn einen echten Diamanten des hochkarätigen Premium-Partners Bucherer zu gewinnen gab. Zum Abschluss des Abends gab es für jeden Gast eine mit vielen Überraschungen gefüllte Goodie-Bag.

Diana Brüssow, General Managerin Alsterhaus: "Im rundum weihnachtlich geschmückten Alsterhaus war die Christmas Shopping Night ein ganz besonders magisches Erlebnis. Es freut mich sehr zu sehen, wie viel Spaß und Inspiration alle Gäste bei uns im Alsterhaus hatten und dass wir ihnen zusammen mit GALA einen exklusiven Abend voller vielfältiger und persönlicher Luxusmomente schenken durften."

Doris Brückner, Chefredakteurin GALA: "Mit unserer GALA Christmas Shopping Night läuten wir traditionell die festliche Weihnachtszeit ein. Es ist ein ganz besonderes Event, wenn wir im zauberhaft geschmückten Alsterhaus nach Ladenschluss mit Freunden und Prominenten shoppen und feiern."

Traditionell ließen sich zahlreiche prominente Gäste das exklusive Shopping-Event nicht entgehen, unter anderem Lilli Hollunder, Fernanda Brandao, Boris Entrup, Janis Danner, Jessica De Oliveira, Kevin Pabel, Rhea Harder-Vennewald, Anna Hofbauer und Marc Barthel sowie Susann Atwell.

Honorarfreies Bildmaterial von dem Abend steht unter folgendem Link zum Download bereit: https://www.picdrop.com/gettyimagesglr/jTArKNm27L

Original-Content von: Gala, übermittelt durch news aktuell