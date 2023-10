Gala

Jürgen Klopp: "Meiner Frau gefällt's, wie ich meine überschüssige Energie einsetze"

Hamburg (ots)

In Liverpool trainiert er die größten Fußballstars, doch er selbst fühlt sich erst seit Kurzem wieder richtig in Form: "Ich bin jetzt 56 und will es noch mal wissen", sagt Jürgen Klopp im GALA-Interview. Und weiter: "Manche mögen das für eine Midlife Crisis halten, für mich ist es eher ein Midlife Boost." Sein Sport findet vor allem zu Hause statt: "Draußen zu joggen ist schwierig, wenn man auf seiner Runde 25 Mal für ein Selfie anhalten muss. Deswegen habe ich mir einen tollen Fitnessraum eingerichtet." Täglich fährt er dort rund 90 Minuten auf dem Bike, meist morgens um sieben. Was seine Frau zu dem Powerprogramm sagt? Klopp: "Ulla gefällt's, weil ich so meine überschüssige Energie sinnvoll einsetze. Wenn ich mal abends radele und sie vorm Fernseher sitzt, komm ich klatschnassgeschwitzt mit Handtuch um den Hals dazu und frage, worum's in ihrem Film geht."

