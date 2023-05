Gala

Dirk Steffens: "Auf Bali musste ich weinen"

Hamburg (ots)

Auch wenn Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens, 55, alles "eher mit dem Verstand als mit dem Bauch" angeht, wird er bei Reisen mit seiner Frau, einer Dokumentarfilmerin, manchmal wehmütig. "Als wir kürzlich zum Sonnenuntergang auf Bali vor lauter Plastikmüll keinen Sand mehr sahen, mussten wir uns in den Arm nehmen, weil es so schrecklich ist, was auf diesem Planeten passiert", sagt er im GALA-Interview (EVT 17. Mai). Dennoch bleibe er optimistisch. Privat bedeutet das unter anderem: "Wir haben ein Haus mit Photovoltaik-Anlage, und es steht ein Elektroauto vor der Tür." In der neuen TV-Sendung "Die große GEO-Show" (RTL, ab 20.5.) schickt Steffens nun Prominente rund um die Welt, um vielversprechende Projekte zu besuchen.

Original-Content von: Gala, übermittelt durch news aktuell