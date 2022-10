RTLZWEI

XXL-Jubiläumssendung am 23. Oktober: 15 Jahre "GRIP - Das Motormagazin"

15 Jahre und über 600 Folgen voller PS-starker Challenges, Tests und Rennen

2,9 Millionen Fans in der größten Motor-Community Deutschlands

RTLZWEI feiert sein Motormagazin mit dreistündiger Spezialsendung

Ausstrahlung am Sonntag, 23. Oktober 2022 ab 17:15 Uhr

"GRIP - Das Motormagazin" wird 15 Jahre alt. Am 14.Oktober 2007 ging die erste Folge der Kult-Autosendung bei RTLZWEI on air und seitdem begeistert das Magazin Woche für Woche Motorfans im ganzen Land. Mehr als 600 Folgen wurden bisher ausgestrahlt - Tendenz steigend. Der Münchner Sender begeht dieses Jubiläum nun mit einer XXL-Episode der Superlative: "15 Jahre Vollgas! - GRIP feiert Jubiläum". Drei Stunden "GRIP", inklusive Jubiläums-Challenge mit den Moderatoren Matthias Malmedie, Det Müller, Niki Schelle, Cyndie Allemann, Hamid Mossadegh und Alex Bangula. Wer gewinnt die große Challenge zum 15. Geburtstag des Motorklassikers? Die Auflösung gibt es am Sonntag, 23. Oktober, ab 17:15 Uhr bei RTLZWEI.

15 Jahre "GRIP": Das sind 15 Jahre voller gnadenloser Testdrives, verrückter Battles und Supercars zum Träumen. "GRIP" ist die Heimat für liebenswerte Gebrauchte, automobile Gegenwart und Zukunft - und nicht zuletzt auch für beinhartes Racing. Natürlich gehören genau diese Zutaten in die große Geburtstagsfeier, verpackt in einen schrägen und unterhaltsamen Wettkampf zwischen sechs populären "GRIP"-Faces!

Der Clou dabei: Die versammelten Moderatoren messen sich nicht in ihrer jeweiligen Paradedisziplin, sondern werden gezwungen, ihre Komfortzone zu verlassen. Darum heißt es: Wie schlägt sich etwa Hamid Mossadegh auf der Rennstrecke? Welche Ahnung hat Niki Schelle von Luxusschlitten und wie liefert Det Müller bei einer wilden Verfolgungsjagd im modernen Supersportwagen ab? Und wer gewinnt am Ende die spektakuläre Geburtstags-Challenge dieses einzigartigen Magazins?

In 15 Jahren legte das "GRIP"-Team zirka 890.000 Kilometer in über 3.690 verschiedenen Fahrzeugen zurück: ganze 22-mal Vollgas um die Erde. Den Geschwindigkeitsrekord aller "GRIP"-Testfahrer hält Matthias Malmedie: Ganze 402,87 km/h fuhr er mit dem 1.500 PS starken Lamborghini Huracán Perfomante und ging dabei bei YouTube mit über 1,5 Millionen Klicks viral, wobei über 2,9 Millionen Fans den Asphalthelden über alle Channels hinweg folgen. Besonders erfolgreich ist "GRIP" auf YouTube mit 1,4 Millionen Abonnenten.

Aber "GRIP" kann noch mehr: Die Zeitschrift "GRIP - Das Motormagazin" erscheint seit 2014 alle sechs Wochen mit einer Auflage von 45.000 Exemplaren im DAZ-Verlag.

"15 Jahre Vollgas! - GRIP feiert Jubiläum", am 23. Oktober um 17:15 Uhr bei RTLZWEI.

Über "GRIP - Das Motormagazin":

Seit fünfzehn Jahren und über 600 Sendungen bietet "GRIP - Das Motormagazin" seinen Zuschauern sonntags um 18:15 Uhr bei RTLZWEI kompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mit viel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themen verbindet "GRIP - Das Motormagazin" Unterhaltung rund um die Motorwelt mit Service für den Verbraucher. Moderator Matthias Malmedie und sein Team zeigen jede Woche die heißesten Auto-Trends, wagen rasante Versuche und geben kompetente Tipps.

