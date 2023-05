Gala

Peter Urban: Deutschland schafft beim "ESC" Platz 8

Hamburg (ots)

Am Samstag kommentiert er zum 25. und letzten Mal das "Eurovision Song Contest"-Finale (ARD, 21 Uhr). In der aktuellen GALA (EVT: 11.5.2023) legt sich Peter Urban, 75, bereits jetzt fest, wie Deutschland abschneidet. "Mein Platzierungstipp für "Lord of the Lost" ist Platz 8."

