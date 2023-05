Gala

Esther Sedlaczek: "Mein Mann ist der good cop, ich bin der bad cop zu Hause"

Hamburg (ots)

Moderatorin Esther Sedlaczek, 37, präsentiert in der ARD die "Sportschau", das "Quizduell" und demnächst auch die Samstagabend-Show "Frag doch mal die Maus". Diese Woche spricht die Mutter von zwei Kindern, 3 und 1, in GALA (EVT: 11.5.2023) über die Fernseh-Regeln im Hause Sedlaczek. Ihre dreijährige Tochter dürfe "in Maßen" TV schauen, "also zwei- bis dreimal pro Woche. Viel wichtiger ist es mir, ihr vorzulesen", so Sedlaczek. Die Rollenverteilung zwischen den Eltern sei klar: "Mein Mann ist eher der good cop. Ich bin schon diejenige, die sagt: ,Schluss jetzt, es geht ins Bett!'"

Original-Content von: Gala, übermittelt durch news aktuell