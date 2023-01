Gala

Judith Rakers: "Kleidergrößen sind mir nicht mehr wichtig"

Von der Hamburger City aufs Land, mit Tieren und großem Selbstversorger-Garten: Seit "Tagesschau"-Sprecherin und Talkshow-Moderatorin Judith Rakers ihr Leben umgekrempelt hat, ist sie viel entspannter. "Vielleicht, weil ich mein Lebensglück gefunden habe und es gerade so sehr genieße", sagt die 47-Jährige im GALA-Interview (Heft 5/2023, ab morgen im Handel). "In eine bestimmte Kleidergröße zu passen ist mir aber auch nicht mehr wichtig. Ich war seit einigen Jahren bei keinem Society-Event mehr. Wenn ich die Wahl zwischen rotem Teppich und Lagerfeuer habe, weiß ich genau, wo es mich hinzieht." Die Natur hilft ihr, viele Dinge gelassener zu nehmen. "Die eine oder andere Delle am Körper betrachte ich mit Liebe. Auch da hilft ein Blick in den Garten: Selbst die knackigste Karotte wird irgendwann schrumpelig."

