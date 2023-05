Cognos AG

COGNOS-Bildungsgruppe erwirbt Know How! AG und stärkt damit ihr Portfolio in der digitalen Bildung

Köln (ots)

Die COGNOS-Bildungsgruppe, eines der größten privaten Bildungsunternehmen Deutschlands, gibt den Erwerb der Know How! AG bekannt. Know How! AG ist ein langjähriger Vorreiter im Bereich E-Learning und der Erstellung digitaler Lerninhalte. Der Kauf erfolgt im Rahmen der Strategie der COGNOS-Bildungsgruppe, ihre Position im Bereich der digitalen Bildung zu stärken und ihr Angebot an modernen Lernlösungen zu erweitern.

Know How! mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart ist in Deutschland einer der führenden Anbieter in der digitalen Weiterbildung für Führungskräfte und Mitarbeitende. Derzeit deckt Know How! die drei großen Felder im Bereich New Learning ab: Beratung, Qualifizierung und Lerntechnologie. Die Lösungen richten sich an Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auf der Kundenliste steht die Mehrheit der im DAX gelisteten Konzerne.

"Der Zukauf von Know How! ist ein wichtiger Schritt, der uns den Weg in ein strategisch bedeutendes und zukunftsrelevantes Geschäftsfeld ebnet", erklärt CMO der COGNOS Kai Metzner. Die Übernahme ermögliche es, von der langjährigen Erfahrung und den bewährten Tools der Know How! AG zu profitieren. Dies trage entscheidend zum Wachstum der gesamten Gruppe bei, so Kai Metzner weiter.

"Wir sind begeistert über die Möglichkeiten, die sich aus dieser Transaktion ergeben", sagte Frieder Tempel, Mitglied des Vorstands der Know How! AG. "Diese Fusion mit der COGNOS Bildungsgruppe eröffnet uns neue Wachstumshorizonte und ermöglicht es uns, unsere Kunden mit erweiterten Dienstleistungen und innovativen Lösungen besser zu bedienen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem COGNOS Bildungsgruppe-Team und freuen uns, dass wir gemeinsam unseren Kunden und Partnern einen deutlichen Mehrwert bieten können."

Daisuke Motoki soll als weiteres Vorstandsmitglied in die Know How! AG von der COGNOS-Bildungsgruppe entsandt werden. "Ich bin überzeugt, dass die zukünftige enge Zusammenarbeit unsere angestrebte B2B-Geschäftsfeldentwicklung der Bildungsgruppe stark vorantreiben wird", sagt Daisuke Motoki, Senior Director Business Unit Part-Time Programs. Zudem gebe es zahlreiche Synergien im Bereich der hochschulischen Weiterbildung.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://www.cognos-ag.de

Über das Unternehmen

Die COGNOS-Bildungsgruppe ist eines der größten privaten und unabhängigen Bildungsunternehmen in Deutschland. Wir betreiben Fachschulen, Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen im In- und Ausland. Die Unternehmen der COGNOS-Bildungsgruppe stehen für vielfältige und praxisnahe Bildungsangebote, die auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes zugeschnitten sind und sich voll und ganz auf die Teilnehmer:innen konzentrieren: ihre Wünsche, ihre Ziele und ihre Möglichkeiten.

Über das Unternehmen Know How! AG

Die Know How! AG mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen ist in Deutschland mit seinen über 100 Mitarbeitenden einer der führenden Anbieter im Bereich digitale Weiterbildung. Seit 30 Jahren dienen die Lösungen der Know How! AG der digitalen Weiterentwicklung von Führungskräften und Mitarbeitenden. Derzeit decken sie die drei großen Felder im Bereich New Learning ab - Beratung, Qualifizierung, Lerntechnologie - und richten sich an Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

