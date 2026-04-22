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dpa Picture-Alliance übernimmt fotografische Auftragsarbeiten für den Deutschen Fußball-Bund (DFB)

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Frankfurt (ots)

Die dpa Picture-Alliance übernimmt die fotografischen Auftragsarbeiten für den Deutschen Fußball-Bund (DFB).

Im der langfristig angelegten Zusammenarbeit verantwortet dpa Picture-Alliance die fotografische Begleitung zentraler Wettbewerbe, Ligen und Nationalmannschaften des DFB. Dazu zählen unter anderem die Männer- und Frauen-Nationalmannschaften, verschiedene Nachwuchsteams sowie Futsal- und eSports-Nationalmannschaften. Darüber hinaus umfasst der Auftrag ausgewählte Wettbewerbe wie den DFB-Pokal der Männer und Frauen, den Supercup der Frauen sowie Ligawettbewerbe wie die Google Pixel Frauen-Bundesliga, die 2. Frauen-Bundesliga, die 3. Liga und die Futsal-Bundesliga.

Die im Auftrag produzierten Fotografien unterstützen die Marken- und Kommunikationsarbeit des DFB. Sie werden unter anderem für die redaktionelle Berichterstattung sowie für digitale Kanäle, Social Media und Marketingmaßnahmen des Verbandes eingesetzt.

Ein Teil des entstehenden Bildmaterials wird zudem redaktionell aufbereitet und über das Bildportal von dpa Picture-Alliance unter www.picture-alliance.com lizenzierbar gemacht. Damit stehen ausgewählte Inhalte auch Medien sowie weiteren Kundengruppen national und international zur Verfügung.

"Mit unserer langjährigen Expertise in der Sportfotografie und unserer leistungsfähigen Distributionsstruktur stellen wir sicher, dass die visuellen Inhalte des DFB schnell, zuverlässig und in hoher Qualität verfügbar sind", sagt Michael Schrodt, Sales Manager Sport & Sponsoring. "Der Auftrag unterstreicht unsere Position als einer der führenden Bilddienstleister im Bereich Sport in Deutschland."

Bei dem Vertrag handelt es sich um eine Dienstleistungsvereinbarung. dpa Picture-Alliance agiert als fotografischer Dienstleister des DFB.

Über dpa Picture-Alliance

Unter www.picture-alliance.com finden Sie das Contentportal. Durch die Zusammenarbeit mit über 350 Partneragenturen weltweit bietet sie über 300 Millionen Bildern, Grafiken, Illustrationen und Videos mit einer allumfassenden Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die dpa Picture-Alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).

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