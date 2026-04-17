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dpa Picture-Alliance erweitert Bewegtbildangebot

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Frankfurt am Main (ots)

Die dpa Picture-Alliance erweitert ihr Portfolio um ein umfassendes Bewegtbildangebot. Ab sofort stehen Kunden neben Fotografien, Grafiken und Illustrationen auch Videos der dpa sowie ausgewählter nationaler und internationaler Partneragenturen zentral über die Datenbank der dpa Picture-Alliance zur Verfügung.

Bewegtbild ist ein zentrales Element moderner Kommunikation, in Newsfeeds, auf Websites und in Apps. Mit dem Ausbau ihres Videoangebots reagiert die dpa Picture-Alliance auf die wachsende Nachfrage nach professionellen, flexibel einsetzbaren Videoinhalten für redaktionelle Berichterstattung und Unternehmenskommunikation.

Das erweiterte Videoportfolio umfasst Inhalte renommierter Partneragenturen wie Anadolu, epd, Sipa USA, Amazing Aerial Agency, Euroluftbild, imageBROKER, Science Photo Library, Cover Images und weiteren internationalen Anbietern. Thematisch decken die Videos ein breites Spektrum ab - von Politik, Wirtschaft und Sport über Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft bis hin zu Entertainment.

Die Videoinhalte stehen sowohl als fertig produzierte Beiträge als auch als Rohmaterial zur Verfügung. Kunden können die Videos zentral recherchieren, lizenzieren und abrechnen und diese medienübergreifend einsetzen. Damit ergänzt die dpa Picture-Alliance ihr bestehendes Bildangebot um eine leistungsfähige Bewegtbildlösung aus einer Hand.

Weitere Informationen zum Videoangebot finden sich unter

www.picture-alliance.com/video-content

Mit der Erweiterung ihres Portfolios stärkt die dpa Picture-Alliance die visuelle Berichterstattung ihrer Kunden, erhöht Reichweite und Verweildauer und ermöglicht eine effiziente Nutzung professionell produzierter und journalistisch geprüfter Videoinhalte.

Über dpa Picture-Alliance

Unter www.picture-alliance.com finden Sie das Contentportal. Durch die Zusammenarbeit mit über 350 Partneragenturen weltweit bietet sie über 300 Millionen Bildern, Grafiken, Illustrationen und Videos mit einer allumfassenden Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die dpa Picture-Alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).

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