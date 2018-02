Mit picture alliance die 90. Oscar Verleihung erleben

Mahershala Ali, Casey Affleck, Emma Stone and Viola Davis am 26. Februar 2017 backstage bei der 89. Oscar-Verleihung in Hollywood. HINWEIS: Die Verwendung dieses Bildes ist im Rahmen der Berichterstattung honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe "picture alliance/ Capital Pictures/ PLF/AMPAS".... mehr Bild-Infos Download

Frankfurt am Main (ots) - Am 4. März versammelt sich die Crème de la Crème des Filmbusiness in Los Angeles, wenn zum 90. Mal die Academy Awards verliehen werden. Moderiert wird der Abend im Dolby Theatre wieder von Late-Night-Talker Jimmy Kimmel. Einer der großen Favoriten im Rennen um die begehrten Trophäen ist die ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen einer stummen Putzfrau und einem mysteriösen Fischwesen ("Shape of Water") von Guillermo del Toros mit 13 Oscar-Nominierungen.

picture alliance-Partner wie Invision, AP Images, Abaca, Capital Pictures, Picturelux, Lumeimages oder MediaPunch halten die schönsten Momente rund um die Verleihung fest und zeigen Nominierte und Gäste aus der ersten Reihe und Backstage.

In der Oscar-Nacht steht Beatriz Delgado ab 23:00 Uhr als Ansprechpartnerin unter 069-2716 34233 oder delgado.beatriz@dpa.com zur Verfügung. Alle Bilder - von der Ankunft auf dem Roten Teppich über die Show und den Press Room bis hin zu Gewinnern, Outfits und Partys wie dem Governors Ball oder der Vanity Fair Oscar Party - werden schnellstmöglich per FTP sowie als Offers unter www.picture-alliance.com und in picturemaxx zur Verfügung gestellt. Die höchste Auszeichnung Hollywoods wurde seit 1929 in den unterschiedlichsten Kategorien mehr als 3.000 Mal überreicht. Der erste Oscar überhaupt ging an den deutschen Schauspieler Emil Jannings. Einen Rückblick auf 90 Jahre Oscars gibt picture alliance in einer umfassenden Bildauswahl.

Über picture alliance

Die dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland. Unter www.picture-alliance.com betreibt sie ein Contentportal mit aktuell 60 Mio. Bildern, Grafiken und Videos. Durch die Zusammenarbeit mit 250 Partneragenturen weltweit bietet sie eine breite Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).

