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125 Jahre Hansgrohe: Wie das Badezimmer vom Waschraum zur Wohlfühloase wurde

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Schiltach (ots)

Das Schwarzwälder Unternehmen hat das Duschen und Baden über 125 Jahre konsequent angenehmer, genussvoller und sparsamer gemacht

Einmal pro Woche, lauwarmes Wasser aus der Waschschüssel - so sah "Körperpflege" 1901 aus. Heute ist das Bad die Wellness-Oase im eigenen zuhause

Ein 82-Jähriger tüftelt 1953 an einer Duschstange - und erfindet damit einen Komfortstandard, der heute in jeder Dusche steckt

Zur selben Zeit, als VW das 3-Liter-Auto entwickelt, entsteht die erste Handbrause der Welt mit nur 3 Litern Wasserverbrauch pro Minute

Die Raindance-Regendusche: Was heute wie selbstverständliches Duscherlebnis wirkt, war einmal eine mutige Idee - und löste einen weltweiten Trend aus

Stellen wir uns kurz vor: Es ist 1901. Das Bad, wie wir es kennen, existiert im deutschen Alltag kaum. Wer sich wäscht, tut das in der Küche - an der Waschschüssel, einmal pro Woche, mit Wasser, das mühsam auf dem Herd erhitzt wurde. Fließendes Warmwasser? Ein Privileg der Reichen. Was das Bad im Lauf der Jahrzehnte zu einer Wellness-Oase gemacht hat, ist nicht nur eine Geschichte des technischen Fortschritts - es ist die Geschichte einer Gesellschaft, die gelernt hat, dass Wasser nicht nur der Körperhygiene dient. Und mittendrin: ein ehemals kleines, heute globales Unternehmen aus dem Schwarzwald, das in diesem Jahr 125 Jahre alt wird - die Hansgrohe Group

Ein Handwerker mit Weitblick

Alles beginnt 1901, als der junge Hans Grohe in Schiltach eine kleine Metallwarenwerkstatt gründet. Er hat ein feines Gespür dafür, wohin die Reise geht. Städte wachsen, Wasserleitungen entstehen, Hygiene wird zur gesellschaftlichen Frage. Hans Grohe spezialisiert sich auf Brausen und Abläufe - und macht das eigene Badezimmer damit für eine breite Bevölkerung möglich.

Dass er über all die Jahrzehnte nicht aufhört weiterzudenken, beweist er 1953 eindrucksvoll: Selbst mit 82 Jahren erfindet Hans Grohe noch eine Innovation von zeitloser Bedeutung - die höhenverstellbare Duschstange. Erstmals lässt sich die Handbrause in jeder beliebigen Höhe fixieren, für Groß und Klein, für jede Lebensphase, für persönlichen Komfort und freie Hände beim Duschen. Was damals wie eine kleine Idee wirkte, ist heute aus keiner Dusche der Welt mehr wegzudenken.

Farbe ergänzt Funktionalität

Das Bad der Nachkriegsjahrzehnte war funktional - und nicht besonders schön. Weiße Kacheln, weiße Sanitärobjekte, weiße Langeweile. Farbe? Wozu? 1970 ist das Schiltacher Unternehmen eines der ersten im Sanitärbereich, das professionelle Industriedesigner ins Boot holt. Das Ergebnis: Brausen in Orange, Rot, Blau, Gelb, Braun. - Orange? Im Badezimmer? Das war nicht selbstverständlich. Das war eine Ansage. Der Gedanke, das Bad als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit zu begreifen, war bis dahin kaum jemandem gekommen.

Weniger ist mehr - auch beim Wasser

Wer in den 1980ern duschte, dachte selten über den Wasserverbrauch nach. Der Hahn lief, bis man fertig war. Doch in Schiltach ist man viel weiter: Schon 1987 wird eine der ersten wassersparenden Handbrausen der Branche vorgestellt. Der Gedanke, Komfort und Ressourcenschonung zu verbinden, wird zum Prinzip. Inspiriert vom damals viel diskutierten 3-Liter-Auto von VW kommt 2003 die erste Handbrause der Welt mit einem serienmäßigen Wasserdurchfluss von nur 3 Litern pro Minute auf den Markt. Genussvoll Duschen? Ja, aber nicht auf Kosten der Umwelt.

Duschvergnügen XXL - die Geburtsstunde der Regendusche

Anfang der 2000er Jahre beginnt alles mit einem Experiment: Ein Mitglied der Gründerfamilie stellt sich im firmeneigenen Strahllabor unter eine ungewöhnlich große Brause - und ist sofort begeistert. Klaus Grohe, der Vater, bleibt skeptisch: "Die Kunden kaufen lieber Handbrausen." Doch dann kommt die zündende Idee: Warum nicht beides kombinieren? In Zusammenarbeit mit einem Designstudio entsteht eine XXL-Brause, die das Duschen neu definiert - breitflächig, sanft, überraschend anders. Was 2003 als Nischenprodukt gilt, löst einen weltweiten Trend aus und gilt bis heute als Inbegriff der Produktkategorie Regendusche. Sie gehört für viele so selbstverständlich zum Bad wie die Kaffeemaschine in der Küche.

125 Jahre - und kein Ende der Ideen

Was bleibt nach 125 Jahren? Eine Erkenntnis vor allem: Das Badezimmer ist längst kein Zweckraum mehr. Es ist der Ort, an dem der Tag beginnt und endet, an dem man sich sammelt, entspannt, regeneriert. Und ein kleines Unternehmen aus dem Schwarzwald hat diesen Wandel nicht nur begleitet - es hat ihn mitgeschrieben. Mit Tausenden von Schutzrechten, mit Mut zu Farbe und Form und mit der Überzeugung, dass weniger Wasser nicht weniger Genuss bedeuten muss.

Redaktionen, die tiefer in die Geschichte des Unternehmens und die Entwicklung der modernen Badkultur einsteigen möchten, finden in der umfassenden Hansgrohe Jubiläumschronik reichhaltiges Material - von den Anfängen im Schwarzwald bis zu aktuellen Innovationen, ergänzt durch historisches und aktuelles Bildmaterial. Anfragen gerne an: public.relations@hansgrohe.com

Über die Hansgrohe Group - Taktgeber des Wassers. Seit 1901.

Die Hansgrohe Group mit Sitz in Schiltach/Baden-Württemberg zählt mit ihren Marken AXOR und hansgrohe zu den führenden Unternehmen der Bad- und Küchenbranche in den Bereichen Innovation, Design und Qualität. Das 1901 im Schwarzwald gegründete Unternehmen entwickelt und fertigt Armaturen, Brausen und Duschsysteme, die Wasser Form und Funktion verleihen. In Kombination mit Sanitärkeramik und Badmöbeln entstehen ganzheitliche Badlösungen aus einer Hand. Einzigartige Erfindungen wie die erste Handbrause mit unterschiedlichen Strahlarten, die erste ausziehbare Küchenarmatur oder die erste Duschstange prägen die 125-jährige Unternehmensgeschichte. Über 15.000 aktive Schutzrechte unterstreichen den Innovationsanspruch der Hansgrohe Group. Das Unternehmen steht für langlebige Qualitätsprodukte sowie für Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt. Nachhaltigkeit ist fest im unternehmerischen Handeln verankert - von der ressourcenschonenden Herstellung bis zu innovativen Technologien, die einen wirksamen Beitrag zum Schutz der Ressource Wasser sowie zur Begrenzung und Anpassung an den Klimawandel leisten. Im Rahmen der Initiative "ECO 2030" stattet die Unternehmensgruppe bis 2030 alle wasserführenden Produkte ausschließlich mit Wasserspartechnologien aus. Mit 35 Gesellschaften, 23 Verkaufsbüros und Vertrieb in über 145 Ländern ist die Hansgrohe Group weltweit präsent. Seit 1974 wurden ihre Marken und Produkte mit mehr als 800 Designpreisen ausgezeichnet. Hansgrohe Produkte finden sich auf renommierten Kreuzfahrtschiffen, in internationalen 5-Sterne- und Boutique-Hotels, in exklusiven Spas, luxuriösen Privatbädern sowie in zahlreichen öffentlichen und privaten Bauprojekten weltweit. Hohe Qualitätsstandards gewährleistet das Unternehmen durch acht eigene Produktionsstandorte - vier in Deutschland sowie je einen in Frankreich, Serbien, den USA und China. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Hansgrohe Group einen Umsatz von 1,375 Milliarden Euro und beschäftigt weltweit rund 5.600 Mitarbeitende, davon 60 Prozent in Deutschland.

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