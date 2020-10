toom doppelt ausgezeichnet / Verbraucher küren toom zum Händler des Jahres und verleihen den Webshop Award

toom Baumarkt GmbH

Die Verbraucher haben gewählt: Sowohl im stationären Handel als auch online ist toom "Händler des Jahres" unter den Baufachmärkten und überzeugt vor allem in den Punkten Preisniveau, Service und Kundenfreundlichkeit. toom beweist damit einmal mehr seine Klasse.

Jedes Jahr wählen Verbraucher in Deutschland in einer von Q&A Insights Europe BV durchgeführten Online-Befragung die besten Händler und Online-Shops. Rund 101.000 Verbraucher stimmten somit von Mai bis September 2020 ab. In 40 Kategorien vergaben sie Punkte für diverse Aspekte wie Preisniveau, Service und Kundenfreundlichkeit.

In der Kategorie Baufachmarkt konnte toom sowohl mit dem Online-Shop sowie im stationären Handel überzeugen und geht bereits zum wiederholten Mal als Kategorie-Sieger aus der Befragung hervor.

"Das Wichtigste ist und bleibt für uns der Kunde. Wir freuen uns daher sehr, dass unsere ständigen Bemühungen, unseren Kunden ein rundum angenehmes Einkauferlebnis - ob im Markt oder bequem von zu Hause - zu ermöglichen, wirken und von den Verbrauchern gewürdigt werden", so René Haßfeld, CEO toom Baumarkt GmbH.

"Ganz besonders freut uns die Auszeichnung "Webshop Award" für unseren Shop auf toom.de in der Kategorie Baufachmärkte", so Haßfeld weiter. Denn erst in 2019 wurde der Online-Shop gelauncht. Bereits seit über zwei Jahren können Kunden mit dem Service "Click & Reserve" Produkte online reservieren und eine Stunde später kostenfrei in ihrem Markt abholen. Mit dem Launch des Online-Shops im März 2019 ermöglicht toom mit "Click & Deliver" nun auch die bequeme Lieferung bis an die Haustür. Seit Sommer 2019 betreibt toom zudem sein eigenes Fotostudio, in dem 360-Grad-Produktfotos erstellt werden können. So schafft es die Baumarktkette, in kürzerer Zeit deutlich mehr Produkte zu digitalisieren und seinen Kunden online zur Verfügung zu stellen.

Für die optimale Verzahnung von Online und Markt bietet toom.de außerdem umfassende Informationen zu den weiteren stationären Services, wie Mietgerät- und Transporterverleih sowie die Kreativwerkstatt mit inspirierenden Ideen zum Nachbauen. Darüber hinaus finden Kunden auf toom.de den 3D Druck-Service.

Mehr Informationen zu toom finden Sie unter www.toom.de.

Über toom:

Mit mehr als 330 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 15.500 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von 2,7 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2019 erzielte die 1927 gegründete genossenschaftliche REWE Group einen Gesamtaußenumsatz von über 62 Milliarden Euro und ist mit ihren 360.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeiter in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.

