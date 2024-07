Deloitte

Deloitte eröffnet eigenen Bildungscampus bei Paris

Der neu errichtete Campus erstreckt sich über 22.000 m², umfasst ein Auditorium, 260 Zimmer, ein Restaurant, ein Fitnessstudio mit Kursraum und einen See.

Das Kursangebot der Deloitte University EMEA richtet sich an Mitarbeitende aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika und bietet Platz für 500 Lernende pro Tag.

Der Pariser Standort ist Teil eines globalen Netzwerks aus Deloitte-Universitäten in insgesamt sechs Ländern von Kanada, den USA und Mexiko bis Indien und Singapur.

Im Rahmen seiner weltweiten Fortbildungsinitiative hat Deloitte die neueste hauseigene Akademie bei Paris eröffnet. Der hochmoderne Campus mit dem Titel Deloitte University EMEA bietet Seminare für Angestellte aus allen Mitgliedsunternehmen von Deloitte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA).

Eine Anlage mit Auditorium, Fitnessstudio und künstlich angelegtem See

Die weitläufige Anlage liegt rund 30 Kilometer östlich von Paris und erstreckt sich über 22.000 Quadratmeter, entspricht also etwa der Größe von drei Fußballfeldern. Sie umfasst neben einem Auditorium, Unterrichtsräumen in verschiedenen Größen und 260 Zimmern für Übernachtungen auch unterschiedlichste Einrichtungen zur Erholung und Freizeitgestaltung: ein Restaurant, ein Café, einen Bereich für Verkostungen und Weinproben sowie ein Fitnessstudio mit Kursraum und einen künstlich angelegten See mit Joggingstrecke. Auf dem Campus werden können täglich rund 500 Lernende empfangen und damit pro Jahr rund 20.000 Mitarbeitende aus mehr als 100 Ländern fortgebildet werden.

Mehrtägige Kurse von Führungskräften konzipiert

Inhaltlich mitkonzipiert sind die Kurse von Führungskräften von Deloitte, die ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen aus der Praxis an ihre Kolleg:innen weitergeben. Abgestimmt auf deren jeweilige berufliche Erfahrungen haben die meist zwei- bis viertägigen Seminare unterschiedliche Schwerpunkte: von technischem und branchenspezifischem Wissen über Deloitte-spezifische Inhalte bis hin zur Geschäftsentwicklung und dem Training von Führungsqualitäten.

"Der neue Campus unserer Deloitte University in Paris bietet unseren Mitarbeitenden ein außergewöhnliches Lernumfeld", erklärt Sandra Mühlhause, Chief People Officer bei Deloitte Deutschland, das Konzept der Fortbildungsinitiative. "Beim Bau wurde der Fokus vor allem auf die Lernerfahrung unserer Kolleg:innen gesetzt, die hier neue Fähigkeiten erwerben, Ideen austauschen und Verbindungen zu Gleichgesinnten knüpfen können - ein klares Investment in deren kontinuierliche Weiterbildung und in die Zukunft unseres Unternehmens."

Ökologischer Gold-Standard

Entwickelt wurde das architektonische Konzept mit Fokus auf Nachhaltigkeit in Kooperation mit dem französischen Architekturbüro Dubuisson Architecture, dem Pariser Immobilienentwickler Nexity und Châteauform, einem Ausrichter von Seminaren und Firmenveranstaltungen. Beim Bau wurde auf den Einsatz nachhaltiger Materialien und erneuerbarer Energien geachtet. Zudem wurden Wasser- und Grünflächen angelegt, um die Biodiversität zu erhöhen. Entsprechend vielfältig und hochklassig zertifiziert ist die Anlage schon heute etwa mit einer BREEAM-Exzellenz-Auszeichnung für nachhaltige Gebäude, einer Einstufung in Gold des WELL Building Standards für Gästekomfort oder dem BiodiverCity-Siegel für ökologisch wertvolle Neubauten.

Deloittes eigenes Uni-Netzwerk von Toronto bis Singapur

Global eingebettet ist der Standort bei Paris in ein weltweites Netzwerk aus insgesamt sechs Deloitte-Universitäten. Die erste davon ist 2011 in der Nähe von Dallas, Texas, eröffnet worden. 2013 folgte ein europäischer Standort, der seinen Hauptsitz zunächst in Brüssel hatte. Für dessen Expansion begann Deloitte bereits 2016 mehr als 80 mögliche Standorte nach den Kriterien Nachhaltigkeit, geografische Lage und Verkehrsanbindung zu suchen. Letztlich fiel die Entscheidung auf die Region Paris, wo nun der neue Campus öffnet. Die vier restlichen Deloitte-Universitätsstandorte sind Mexiko-Stadt, Toronto, Hyderabad sowie Singapur.

