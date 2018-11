12. Deutscher Gefahrstoffschutzpreis - Preisträger BG BAU: E-Learning-Plattform "Staub und Asbest" ausgezeichnet

Berlin (ots) - Für die Entwicklung der E-Learning-Plattform "Staub und Asbest" erhalten die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) und der Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz den 12. Deutschen Gefahrstoffschutzpreis. Der mit 2.000 Euro dotierte Preis wurde den Preisträgern am 13. November von Staatssekretärin Anette Kramme, Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), in Berlin verliehen. Der Gefahrstoffschutzpreis wird alle zwei Jahre vom BMAS ausgelobt und von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) organisiert.

Staub und Asbest sind die Ursachen erheblicher Gesundheitsgefährdungen in vielen Branchen, gerade auch in der Bauwirtschaft. Jedes Jahr verzeichnen die gewerblichen Berufsgenossenschaften mehrere Tausend Anzeigen auf Verdacht von staub- und asbestbedingten Berufskrankheiten, wie Asbestose oder Silikose. Fast 10.800 waren es im Jahr 2017. Allein in der Bauwirtschaft wurden 2017 386 Todesfälle registriert - mehr als durch Arbeitsunfälle. "Wirksame Präventionsmaßnahmen sind entscheidend. Doch die große Fülle an Informationen über die verschiedenen Stäube und Asbest macht es zeitaufwendig und kompliziert, das notwendige Wissen zu beschaffen", sagte Mathias Neuser, Vorsitzender des Vorstandes der BG BAU auf Versichertenseite. Für die vielen Kleinbetriebe, die in der Bau- und Ausbauwirtschaft die Mehrzahl sind, sei das zumeist angesichts knapper Ressourcen wirtschaftlich nicht zu leisten.

Neue Plattform sorgt für Information

Durch die neu entwickelten E-Learning-Plattform von BG BAU und Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz können die Unternehmen das erforderliche Wissen nun auf einfache Art und Weise mittels Bewegtbild, Schaubildern und Texten erwerben und ihren Beschäftigten vermitteln. Neben allgemeinen Informationen zu den verschiedenen Stäuben enthält die Plattform auch zielgruppenspezifische Informationen zu den Themen Staub und Asbest - als Lernmodule für unterschiedliche Gewerke.

Mit dem Start der E-Learning-Plattform wird der Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz das Konzept gleich auch praktisch einsetzen. Der Verband wird seinen 40.000 Mitgliedsunternehmen mit 200.000 Beschäftigten Lehrgänge anbieten, in die das E-Learning-Modul als Bestandteil künftiger Sachkundelehrgänge für Asbest integriert wird. "Durch eine Erfolgskontrolle im Rahmen des E-Learning wird dem Anwender signalisiert, wann er ausreichendes Wissen erworben hat, um die geforderten staatlichen Lehrgänge zu bestehen", erläuterte Dirk Müller, Vorsitzender des Vorstandes der BG BAU auf Arbeitgeberseite. Mithilfe der Plattform kann somit das notwendige Wissen zum Thema Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten von Asbest nach der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS 519) erworben werden.

Asbest in Putz und Spachtelmasse

In diesem Zusammenhang erhält das Thema besondere Bedeutung, weil auch in Putzen, Spachtelmassen und Fliesenklebern häufig Asbestfasern vorhanden sind. Dazu Neuser: "Ohne fachkundiges Wissen über Baustoffe und Materialien sowie wirksame Schutzmaßnahmen können sich die Beschäftigten großen gesundheitlichen Gefährdungen aussetzen." Viele städtische Hochbauämter erwarten von Betrieben und ihren Beschäftigten beim Bauen im Bestand deshalb Sachkundenachweise für den Umgang mit Asbest. Dafür biete das E-Learning künftig einen passgenauen Service.

Die E-Learning-Plattform "Staub und Asbest" lässt sich ohne weiteres auch auf andere Branchenzweige übertragen und ist zudem für die Berufsausbildung, innerbetriebliche Schulungen und Unterweisungen sowie zur Weiterbildung geeignet.

Weitere Informationen unter www.Gefahrstoffschutzpreis.de sowie www.bgbau.de.

Pressekontakt:

Thomas Lucks

Telefon: 069/4705-824

E-Mail: thomas.lucks@bgbau.de



Joachim Förster

Telefon: 030/85781-518

E-Mail: Joachim.foerster@bgbau.de



Ein Foto kann unter www.bgbau.de herunter geladen werden.

Original-Content von: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell