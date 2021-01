IDG Business Media GmbH

IDG startet Podcast-Format "IDG TechTalk

Voice of Digital"

München (ots)

Alle 14 Tage neue Folge mit renommierten Branchenexperten / In der ersten Folge wichtige Hinweise für IT-Startups vom Chef der Scheer Holding / Prof. Dr. Scheer: Startups überschätzen häufig das Thema Finanzierung

München, 28. Januar 2021 - Mit der gerade gestarteten, zweiwöchentlichen Podcast-Reihe "IDG TechTalk / Voice of Digital" will IDG Deutschland den Audio-Markt für IT-Informationen im B2B-Bereich etablieren. Das Knowhow und Netzwerk der IDG-Titel COMPUTERWOCHE, CIO und ChannelPartner garantieren jeweils spannende und aufschlussreiche Einblicke für IT-Anwender und IT-Entscheider in die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche.

Die erste Folge ist insbesondere für Unternehmensgründer in der Informationstechnologie interessant. Prof. Dr. August Wilhelm Scheer, einer der deutschen IT-Vorzeigeunternehmer und Inhaber der Scheer Holding, die unter anderem an einigen vielversprechenden IT-Startups beteiligt ist, steht Chefredakteur Heinrich Vaske Rede und Antwort. Entscheidend für den Erfolg von IT-Startups ist laut Scheer die Geschäftsidee und eine frühzeitig intakte Kunden-Community, während die Bedeutung des Themas Finanzierung von Gründern häufig überschätzt wird.

"Mit dem 'IDG TechTalk' ergänzen wir die Medienvielfalt unserer B2B-Marken um den Audio-Kanal, so dass wir damit in allen relevanten Kommunikationsformen präsent sind", erklärt Chefredakteur Heinrich Vaske. Mittelfristig wird das neue Podcast-Format auch für Werbung und andere Kommunikationsformen geöffnet werden. Wer sich bereits heute über Vermarktungs- oder Sponsoring-Formate informieren will, kann sich an Markus Pilzweger (CDO) wenden.

Verfügbar wird der Podcast über alle bekannten Kanäle wie Spotify, Deezer, iTunes, Google Play, podcast.de und viele mehr sein. Weitere Plattformen folgen in wenigen Tagen.

Hier zum Reinhören der Spotify-Link:

https://open.spotify.com/show/0wy66ciQTtHeLwew4mgKIz

Original-Content von: IDG Business Media GmbH, übermittelt durch news aktuell