Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes exklusiv in InTouch: "Bei uns lebt eine Prostituierte!"

InTouch Cover / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/59675 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Bauer Media Group, InTouch" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Vorsicht, Lachflash-Gefahr: Die zweite Staffel "Jerks" ist gerade gestartet (29.03. auf Maxdome). Christian Ulmen und seine Frau Collien Ulmen-Fernandes spielen darin ein getrenntes Ehepaar - im echten Leben sind die Beiden aber noch glücklich zusammen. Exklusiv in InTouch (EVT 28.03.) spricht das Pärchen über Schadenfreude in ihrer Ehe, Netflix-Cheating und beichtet, dass auch ein Teil der Geschichten aus ihrem echten Leben stammt.

"Christian ist grundsätzlich total schadenfroh. Neulich bin ich hingefallen. Und was macht mein Mann? Er lacht mich aus", erzählt Collien auf die Frage, ob sie von ihrem Mann schon mal so richtig auf die Schippe genommen wurde. Ganz schön fies zeigt sich Christian auch in anderen Lebenslagen, denn der Schauspieler vermiest wohl auch gerne den gemeinsamen Serienabend. Collien: "Das ist oft sehr anstrengend, da Christian meistens einfach alleine weiterguckt. Und dann auch nicht nur eine Folge, sondern gleich zehn, sodass ich gar nicht mehr so schnell aufholen kann." Anscheinend spoilert Christian auch gern. "Aber aus Versehen!", beteuert seine Ehefrau. Ansonsten ist das Pärchen glücklich - und das strahlen sie auch aus. Dennoch gibt Christian zu: "Ein Teil der Geschichten stammt tatsächlich aus unserem echten Leben. Was genau, bleibt allerdings unser Geheimnis." Schade!

In der neuen Folge "Jerks" zieht eine Prostituierte in das Heim des Ex-Paares. Ob das auch im echten Leben der Fall ist? "Ja, das ist wahr! Wir haben statt eines Haustiers eine Prostituierte bei uns wohnen. Das hatte Christian sich so gewünscht - zu Weihnachten. Und ich habe gesagt: 'Ja, okay!'", antwortet Collien und lacht. Schön zu sehen, dass die "Jerks"-Stars sich nicht allzu ernst nehmen.

Hinweis an die Redaktionen:

Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von InTouch (Nr. 14/2018, EVT 28.03.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle InTouch zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion InTouch, Alexandra Siemen, Telefon: 040/3019-4107.

Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.

Pressekontakt:

Bauer Media Group

Heinrich Bauer Verlag KG

Unternehmenskommunikation

Natja Rieber

T +49 40 30 19 10 88

natja.rieber@bauermedia.com

www.bauermediagroup.com

https://twitter.com/bauermediagroup

Original-Content von: Bauer Media Group, InTouch, übermittelt durch news aktuell