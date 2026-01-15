PENNY Markt GmbH

PENNY übernimmt Patenschaft für 700 Schafe: Mehrere Tonnen Winterfutter gespendet

Über 50 Schafe hatten Markt gestürmt - PENNY zeigt Humor und benennt Markt in Schafsinn um



Ein tierischer Zwischenfall sorgte am Montag, den 5. Januar, für Aufsehen: Rund 50 Schafe trennten sich von ihrer Herde und stürmten in den PENNY Markt in Burgsinn. Die Tiere hielten sich etwa 20 Minuten im Kassenbereich auf, bevor die PENNY Mitarbeitenden sie sicher aus dem Markt führten. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden, und der Markt wurde noch am selben Tag gereinigt.

Die Schafherde hat bereits für große mediale Aufmerksamkeit gesorgt und Millionen begeisterte Menschen sprechen für sich. PENNY reagierte schnell und entschied, dass der Schäfer weder für den entstandenen Sachschaden noch für die Reinigungskosten aufkommen muss. Im Gegenteil: PENNY übernimmt nicht nur die Patenschaft für die über 50 Schafe, sondern weitet das Engagement nach einem Gespräch mit der Frau des Schäfers auf die gesamte Herde von rund 700 Schafen aus. Die Tiere bekommen von PENNY das gesamte Winterfutter gestellt.

Die symbolische Übergabe des Futters erfolgte am Donnerstag, 15. Januar 2026, vor dem PENNY Markt in Burgsinn durch Philipp Stiehler, Vorsitzender der Geschäftsleitung der PENNY Region Südwest. "Ich freue mich, dass wir als PENNY so tierisch interessant sind und die über 50 Schafe spontan entschieden, unseren Markt zu besuchen. Damit aber nicht nur die neugierigen Schafe etwas von der Patenschaft haben, werden wir das Winterfutter für die gesamte Herde bezahlen. Die wolligen Vierbeiner verdrücken in der Zeit, während der sie im Stall stehen, mehrere Tonnen Futter", so Philipp Stiehler anlässlich der symbolischen Spenden-Übergabe vor dem PENNY Markt Schafsinn, Im Unterreith 1, in Burgsinn

Mehr noch, damit sich alle Bürgerinnen und Bürger von Burgsinn an den lustigen Vorfall erinnern hat PENNY den Markt auch noch umbenannt. Statt bisher PENNY Burgsinn heißt er ab sofort PENNY Schafsinn. Mehr noch: ein entsprechendes Spannbanner über dem Eingang, Schaf-Folierungen der Eingangstür, ein nicht ganz ernst gemeinter Fahndungsaufruf und ein geplantes Schaf in Bronze-Optik machen den Markt zum Unikat und echten Nachbar-schaf-tsmarkt.

Schäfer Dieter Michler ergänzt: "Ich hätte nie gedacht, dass meine Schafe einmal Medienstars werden und solche Schlagzeilen machen - und schon gar nicht so. Dass PENNY nicht nur den Schaden übernimmt, sondern auch für das Winterfutter sorgt, ist für uns eine riesige Hilfe. Dafür sind wir sehr dankbar. Echt määhga." Er hoffe zudem, dass im UN-Jahr der Hirten den Wanderschäfern mehr Aufmerksamkeit geschenkt werde. "Wir übernehmen mit den Tieren wichtige Aufgaben der ökologischen Landschaftspflege. Das ist viel mehr als reine Folklore und Schäferwagen-Romantik."

Über PENNY:

PENNY erzielte 2024 allein in Deutschland mit rund 2.130 Filialen und rund 31.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund zehn Milliarden Euro. Damit ist PENNY einer der führenden Discounter in Deutschland.

