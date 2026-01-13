PENNY Markt GmbH

Presse-Einladung

"Määhga Aktion in Burgsinn: PENNY übernimmt Patenschaft für 700 Schafe

Köln (ots)

Ein tierischer Zwischenfall hat Anfang Januar für große und internationale Aufmerksamkeit gesorgt: Über 50 Schafe stürmten den PENNY Markt in Burgsinn und hielten sich dort für etwa 20 Minuten auf.

PENNY reagierte humorvoll und verantwortungsbewusst: Der Schäfer muss weder für den entstandenen Schaden noch für die Reinigungskosten aufkommen.

Mehr noch - PENNY übernimmt die Patenschaft für die gesamte Herde von rund 700 Schafen und stellt das Winterfutter bereit.

Wir laden Sie herzlich ein zur symbolischen Übergabe des Winterfutters durch

Philipp Stiehler, Vorsitzender der Geschäftsleitung PENNY Region Südwest,

am Donnerstag, 15. Januar 2026, um 11:00 Uhr,

vor dem PENNY Markt, Im Unterreith 1, 97775 Burgsinn.

Vor Ort erwarten Sie:

Die Vorstellung des neuen Marktnamens sowie weitere Schaf-Motive

Fotomotiv der symbolischen Spendenübergabe mit Schäfer Dieter Michler

