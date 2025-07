PENNY Markt GmbH

Seit 10 Jahren PENNY beim Parookaville

Discounter seit einem Jahrzehnt mit zwei Mega-Stores feste Größe und Pilgerstätte im Stadtbild

Als Parookaville im Juli 2015 erstmals seine Stadttore öffnete, dachte niemand daran, dass das Festival zehn Jahre später zu den größten in Deutschland und Europa zählen würde. PENNY gehört quasi mit zu den Gründern der City of Dreams. Mittlerweile ist PENNY mit zwei Mega-Stores fester und beliebter Bestandteil der zehnten Auflage des Festivals zu dem wieder rund 225.000 Bersucher:innen erwartet werden (18.07. bis 20.07.). Bereits am Donnerstag (17.7.) gibt PENNY mit der legendären Pre-Party am PENNY DJ Tower den inoffiziellen Startschuss des Festivals. Etwas ruhiger, dennoch nicht unspektakulärer, geht es bereits am Mittwoch los: PENNY startet um 12 Uhr mit DJ Live Sets in das Wochenende und ab 20 Uhr gibt es dann für knapp 20.000 Camper:innen ihre Lieblingssounds direkt auf die Ohren während der größten Silent Party Deutschlands. Veranstaltet wird die Silent Party gemeinsam von PENNY, Parookaville und Headphones.

"Mit unserem PENNY-Auftritt beim PAROOKAVILLE haben wir seit 2015 mehreren hunderttausend Menschen echte Freude bereitet. Auch Hitze, Sturm und Corona konnten uns nicht davon abhalten, gemeinsam mit PAROOKAVILLE Festivalgeschichte zu schreiben. Für uns ist die Partnerschaft mehr als ein Sponsoring: Wir feiern die Liebe zur Musik und schaffen jedes Jahr ein begeisterndes PENNY-Markenerlebnis", freut sich Jan Flemming, PENNY-Marketingchef, auf das Jubiläums-Festival.

Passend zum Jubiläum hat sich PENNY einiges einfallen lassen. Erstmals gibt es auf dem Festival vorab vier Festival-Essentials: PENNYletten, PENNY-Socken, PENNY-Duschtuch und den vielseitig nutzbaren PENNY-Eimer. Nutzer:innen der PENNY-App können auch auf Parookaville kräftig sparen - beispielsweise bei jedem Merch-Artikel 50 Cent oder bei jeder 0,5 Liter Dose Warsteiner in der Parookaville-Edition 25 Cent. Insgesamt sind weit mehr als ein Dutzend Artikel im Festival-Sortiment mit der PENNY App noch günstiger. Und das Ganze lässt sich in der eigens aufgelegten Jubiläumspermanenttragetasche "10 Years of Love" stilecht verstauen.

Beide PENNY-Stores greifen bewusst Stilelemente klassischer PENNY-Märkte auf, wie die Optik der attraktiven und nachhaltigen Holzfassade. Echte Hingucker sind die erstmals realisierten über lebensgroßen KI-generierten Fotomotive an und in den beiden PENNY-Stores: Der singende Frosch, die gekrönte Yoga-Cat, der durstige Hai, die vegane Lady oder die Ente in Badelatschen - sie alle repräsentieren Facetten des PENNY-Party-Engagements.

Der weltgrößte PENNY steht in PAROOKAVILLE

Neben dem 24 Stunden geöffneten - mit 2.400 Quadratmeter weltgrößten - PENNY-Festivalstore mit 20 Kassen, darunter erstmals sechs Self-Check-Out-Kassen, und rund 380 Mitarbeitenden gibt es auch dieses Jahr wieder einen zweiten, 2.100 Quadratmeter großen, Festivalstore mit 16 Kassen, den rund 90 PENNY Newcomer wie Azubis, Berufeinsteiger:innen oder Trainees aus vielen Bereichen der REWE Group führen (Öffnung: 7-22 Uhr). Pro Tag rechnet PENNY wieder mit rund 35.000 Kund:innen.

Beide Stores, die auch im Inneren Party-Stimmung verbreiten, führen ein auf 500 Festival-affine Artikel konzentriertes Sortiment und das zu den bekannt günstigen Discount-Preisen. Im vergangenen Jahr gingen knapp 400.000 Dosen Bier, 120.000 Mineralwasserflaschen, 150.000 Dosen Cidre, 85.000 Sonntagsbrötchen, 60.000 Pizzen, 62.000 Packungen Eiswürfel, 23.000 Geflügelrollen und rund 20.000 Bananen über die Scanner-Kassen. Wieder "mit von der Party" sind die rund 60 freiwilligen Pfandsammler von Zukunftsmusik, die im vergangenen Jahr eine Pfand-Spendensumme von 100.000 Euro erzielten.

Die stetig wachsende Anzahl von veganen Festivalbesucher:innen kann sich auch dieses Jahr wieder auf die Vegan Kitchen freuen. Dort finden sie von Freitag bis Sonntag (ab 14 Uhr) ein Angebot von vier leckeren, veganen Gerichten, die vom veganen Restaurant vhy! aus Stuttgart kreiert und vor Ort zubereitet werden: Pasta Bolognese, Gyros Bowl und Döner Wrap aus dem vergangenen Jahr und ein neues von der Parookaville Community gewähltes Gericht - die vegane Schupfnudel-Pfanne. Die Gerichte basieren auf der veganen PENNY-Eigenmarkte Food For Future.

Sortimentsliste einschließlich Preisen unter: Penny auf dem Parookaville Festival | PENNY.de

Über PENNY:

PENNY erzielte 2024 allein in Deutschland mit rund 2.130 Filialen und rund 31.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund zehn Milliarden Euro. Damit ist PENNY einer der führenden Discounter in Deutschland.

