Sie macht den Termin - er geht zur Vorsorge: Prostata-Check für biologische Männer ab 45

In vielen Familien sind sie in Sachen Gesundheit oft die treibende Kraft: Frauen! Sie koordinieren Arzttermine, achten auf eine gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung - die Frauen haben das Wohlbefinden ihrer Liebsten im Blick. Als Gesundheitsmanager:innen der Familie kümmern sie sich oft auch um die (Vorsorge)Untersuchungen der Kinder, für sich selbst und idealerweise auch für den Partner. Dabei gilt: Gerade bei Männererkrankungen wie Prostatakrebs ist ihr Engagement besonders gefragt. Denn viele Männer sind zurückhaltend, wenn es um Vorsorge geht. Frauen, die informiert sind, können deshalb einen entscheidenden Unterschied machen: Sie motivieren, erinnern und vereinbaren den nächsten Vorsorgetermin, z. B. zum jährlichen Prostata-Check-up in der urologischen Praxis.

Prostatakrebs im Fokus: Awareness Week vom 9. bis 15. Juni 2025

Damit jede:r die Möglichkeit hat, sich umfassend über Prostatakrebs zu informieren, haben die Unternehmen MSD Sharp & Dohme GmbH und AstraZeneca GmbH die Aufklärungskampagne "Wegweiser Prostatakrebs" ins Leben gerufen. Eine zentrale Informationsquelle ist die Website www.wegweiser-prostatakrebs.de. Hier finden Patient:innen, Angehörige und Interessierte verständlich und kompakt aufbereitete Inhalte rund um das Thema Prostatakrebs - von ersten Symptomen über Diagnostik und Behandlung bis hin zu praktischen Tipps. Die Website bietet zudem Checklisten, eine Suche nach Ärzt:innen in der Nähe sowie hilfreiche Links zu Selbsthilfeangeboten.

Ein aktueller Anlass, sich intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen, ist die Prostatakrebs Awareness Week von AstraZeneca und MSD Sharp & Dohme, die vom 9. bis 15. Juni 2025 stattfindet. Im Rahmen dieser Aktionswoche besteht beispielsweise am 12. Juni die Möglichkeit, im Rahmen der Telefonaktion "SPRECHZEIT Prostatakrebs" Expert:innen aus dem Bereich Urologie Fragen zu Prostatakrebs stellen zu können. Von 17:00 bis 20:00 Uhr stehen erfahrene Urolog:innen unter der kostenfreien Hotline 0800 5 33 22 11 bereit - kompetent, direkt und vertraulich. Ein idealer Zeitpunkt, um Informationen einzuholen.

Prostatakrebs(vorsorge) - was Frauen wissen sollten

Prostatakrebs ist mit etwa 75.000 Neuerkrankungen jährlich die häufigste Krebsart bei biologischen Männern in Deutschland.[1] Das Tückische: Die Krankheit verursacht im Frühstadium meist keine Symptome.[2] Deshalb ist die Vorsorgeuntersuchung für biologische Männer ab 45 Jahren so wichtig.

Nur etwa jeder vierte biologische Mann nutzt allerdings die jährliche Vorsorge.[3] Bei dieser kann ein Bluttest zur Bestimmung des sogenannten prostataspezifischen Antigens (PSA) durchgeführt werden, um mögliche Veränderungen der Prostata frühzeitig zu erkennen.[4] Wird Prostatakrebs früh erkannt, sind die Heilungschancen gut.

Vorsorge zählt: "Nichts verpassen"-Kampagne

Seit fast zwei Jahren setzen sich die AstraZeneca GmbH und MSD Sharp & Dohme GmbH mit der Aufklärungskampagne "Nichts verpassen" dafür ein, biologische Männer ab 45 zur jährlichen Prostatavorsorge zu ermutigen. Unterstützt wird die Kampagne von prominenten Botschaftern wie den Ex-Handballnationalspielern Michael und Uli Roth, die selbst betroffen waren - und heute als geheilt gelten.

Die Kampagne verbindet Männergesundheit gezielt mit Fußball - zuletzt etwa bei der EURO 2024, wo Fans an Info-Ständen in den Public Viewing-Quartieren des Fußballmagazins "11Freunde" mehr zur Vorsorge erfahren konnten. Auf der Kampagnenwebsite www.prostatenevermiss.com/de/homepage.html gibt es hilfreiche Informationen und Servicematerialien rund um das Thema Prostatakrebsvorsorge.

