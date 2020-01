PENNY Markt GmbH

PENNY startet Bewerbungsphase für den Förderpenny 2020

Bundesweit können sich Vereine um Gelder im Gesamtwert von 260.000 Euro bewerben

Köln (ots)

Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Auch in diesem Jahr unterstützt PENNY mit dem Projekt "Förderpenny" gemeinnützige Organisationen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendförderung aus dem gesamten Bundesgebiet. Ab Montag (03.02.) können sich die Organisationen auf der Online-Plattform www.foerderpenny.de bis zum 29. März 2020 um jeweils einen von insgesamt 120 regionalen Förderpreisen im Gesamtwert von 260.000 Euro bewerben. Eine Jury bestehend aus PENNY-Vertretern und Fachexperten des sozialen Sektors bestimmt anschließend in 40 Nachbarschaftsregionen die drei besten Organisationen. Jeder der insgesamt 120 ausgewählten Vereine erhält ein Preisgeld von 2.000 Euro. Aus sämtlichen Erstplatzierten werden dann die drei Gewinner des Förderpenny-Bundespreises (10.000 Euro, 7.500 Euro und 2.500 Euro) bestimmt. Zudem erhalten alle erstplatzierten Organisationen für ein Jahr die Kundenspenden der Märkte aus ihrer Nachbarschaft. So unterstützt jeder Kunde mit dem Satz "Stimmt so!" beim Bezahlvorgang den erstplatzierten Verein aus der Umgebung, indem der Einkaufsbetrag auf den nächsten 10-Cent-Betrag aufgerundet wird.

"Der Förderpenny ist ein voller Erfolg. Im vergangenen Jahr haben wir mit 512 Bewerbungen eine Steigerung von 14 Prozent erreicht. Doch noch wichtiger ist, dass sich die Anzahl der abgegebenen Kundenstimmen auf 335.000 fast verdreifacht hat. Das zeigt uns, dass wir mit dem Projekt immer breitere Unterstützung bekommen. Doch unsere Kunden engagieren sich nicht nur bei der Abstimmung - sie runden an den Kassen fleißig auf. Damit konnten wir die Kundenspenden, die allen Erstplatzierten für ein Jahr zusätzlich zugutekommen, auf mehr als 330.000 Euro erhöhen. Diese Entwicklungen machen mich stolz und ich möchte mich ausdrücklich bei unseren Kunden bedanken, ohne deren Unterstützung das alles so nicht möglich wäre", sagt Stefan Magel, COO von PENNY und Bereichsvorstand Handel Deutschland der REWE Group.

Das Projekt rief PENNY 2015 unter dem Namen "Förderkorb" zunächst in Hamburg ins Leben. Mehr als 140.000 Kunden stimmten in der Hansemetropole für ihren jeweiligen Lieblingsverein ab. 2017 gab es dann jeweils ein Förderkorb-Projekt in den Metropolregionen Köln, Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Leipzig, Mannheim und München. Damals stimmten mehr als 1,8 Millionen Menschen im Rahmen des Förderkorbs für ihren jeweiligen Favoriten ab. 2018 wurde das PENNY-Projekt mit großem Erfolg auf das gesamte Bundesgebiet ausgedehnt und drei Bundespreise verliehen. PENNY führte im November 2018 zudem die bundesweite Spendeninitiative "Förderpenny" ein. Damit können Kunden in sämtlichen 2.200 PENNY-Märkten an der Kasse für den Förderkorb-Gewinner aus ihrer Nachbarschaft spenden. Bisher sind dabei bereits über 330.000 Euro zusammengekommen. Seit 2020 wird das PENNY Engagement für Vereine unter dem Namen "Förderpenny" weitergeführt.

Über PENNY:

PENNY erzielte 2018 allein in Deutschland mit rund 2.180 Filialen und mehr als 28.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro.

