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Ab 28. Mai zeigt ARD Plus exklusiv einen packenden Krimi voller Atmosphäre an einem heiligen Ort: "Die Tote vom Jakobsweg"

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Köln (ots)

"Die Tote vom Jakobsweg "

Am Cabo Fisterra finden zwei Wallfahrerinnen eine Frauenleiche: Eine Mitarbeiterin des Pilgerbüros von Santiago de Compostela. Hauptkommissar David Acosta (Michael Epp), frisch vom großstädtischen Valencia ins raue Galicien versetzt um den Kontakt zur Ex-Frau und der 15jährigen Tochter nicht zu verlieren, übernimmt seinen ersten Fall an der abgelegenen Dienststelle.

Eine Spur führt David und sein Team - den erfahrenen Kommissar Adrían Martinéz (Dirk Borchardt), der sich ungern seinem Vorgesetzten unterordnet, und die selbstbewusste Kommissarin Mercédes Navarro (Mercedes Müller) - zu dem geheimnisvollen Pilger Carmelo (Max Befort). Trotz wachsender Spannungen im Team legt das Trio ein faszinierendes Geflecht aus Liebe, Eifersucht und Erpressung frei.

An Spaniens wilder Atlantikküste, in Santiago de Compostela, dem Wallfahrtsort und Endpunkt des Jakobswegs, brilliert der deutsch-britische Schauspieler Michael Epp das erste Mal als Hauptkommissar Acosta in Galicien. Der international ausgezeichnete Regisseur Adolfo J. Kolmerer ("Oderbruch"), verfilmte das Drehbuch von Xaõ Seffcheque und Lina Viktoria Schmeink. Kameramann Christian Huck zeigt herausragend die Atmosphäre der atemberaubenden Kulisse an der galizischen Steilküste.

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