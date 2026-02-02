WDR mediagroup GmbH

Einer der großen Roman-Klassiker von Victor Hugo wurde als Miniserie neu verfilmt: "Les Misérables" ist ab dem 5. Februar exklusiv bei ARD Plus zu sehen

Köln (ots)

In einer spannenden und herzzerreißenden Miniserie von Andrew Davies wird Les Misérables für eine neue Generation lebendig. Es ist die Geschichte Frankreichs nach der Revolution, in der für die einfachen Menschen - "les misérables " - nur der Kampf ums Überleben in einer Welt der Armut und des Verbrechens zählt.

Inhalt: Vor dem Hintergrund des von Unruhen geplagten Frankreichs erzählt "Les Misérables" die Geschichte von Jean Valjean (Dominic West), einem ehemaligen Sträfling, der den Schatten seiner Vergangenheit nicht entfliehen kann. Seine Zukunft wird von seinem Widersacher, dem eiskalten Polizisten und ehemaligen Gefängniswärter Javert (David Oyelowo), bedroht, der ihn unbedingt vor Gericht bringen will. Gleichzeitig greift Fantine (Lily Collins), eine Frau aus der Arbeiterklasse, die von ihrem reichen Geliebten verlassen wurde, zu immer verzweifelteren Maßnahmen, um für ihre kleine Tochter zu sorgen.

