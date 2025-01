WDR mediagroup GmbH

"WaPo Elbe, Staffel 2" und "Watzmann ermittelt, Staffel 4" digital erhältlich

"WaPo Elbe, Staffel 2" ab 14. Februar digital erhältlich

Nach den erfolgreichen ARD-Krimiserien um die Wasserschutzpolizei am Bodensee, in Duisburg und Berlin ermittelt das starke "WaPo Elbe"-Ermittlerteam um Hauptkommissarin Maike Junghans im Außenposten der Elbe im deutsch-tschechischen Grenzgebiet. Das Team löst mit Herz, Verstand und kriminalistischem Spürsinn die spannenden Kriminalfälle an Land und auf dem Wasser ohne dabei die Menschen hinter den Verbrechen zu vergessen.

Rund 120 Kilometer Wasserstraße ziehen sich von Dresden durch die Sächsische Schweiz bis hin zur tschechischen Grenze. Und genau da patrouilliert die "WaPo Elbe". Als der kleine Henry ein "Überfass" mit Problemmüll aus dem Fluss zieht, kann die WaPo im letzten Moment Übles verhindern: In dem Fass befindet sich auch eine Flasche mit Quecksilber, welches in Verbindung mit Wasser ein lebensgefährliches Nervengift bildet. Neben dieser illegalen Giftmüllverklappung stellen ein tödlicher Kletterunfall und Selbstjustiz gegen Klimaaktivisten das Team der Wasserschutzpolizei Elbe in Staffel 2 vor zahlreiche neue mitreißende Herausforderungen. "WaPo Elbe, Staffel 2" ist ab 14. Februar auf vielen gängigen Plattformen, unter anderem Amazon, Google und Apple TV digital erhältlich

"Watzmann ermittelt, Staffel 4" steht auf vielen gängigen Plattformen,unter anderem Amazon, Google und Apple TV digital bereit

Fans von packenden Kriminalfällen, die vor aktuellen Themen nicht haltmachen, sei ein weiterer Quotenhit aus dem ARD-Vorabend empfohlen - "Watzmann ermittelt": Hauptkommissar Benedikt Beissl sorgt schon seit Jahren in Berchtesgaden für Recht und Ordnung. Er ist wie der Watzmann - das Wahrzeichen von Berchtesgaden.Staffel 4 steht jetzt digital zur Verfügung.

Hauptkommissar Benedikt Beissl hat alle Hände voll zu tun. Unterstützt wird er von Jerry Paulsen und der gerade erst zur Kommissarin beförderten Sophia Strasser. Besonders verzwickt ist der Fall um Apotheker Markus Wittig: Er liest seine eigene Todesanzeige und wird kurz darauf erschlagen. Verdächtigt wird Peter Lederer, der Ex von Markus' Freundin Tina, doch auch die Auszubildende Lena gerät ins Visier der Ermittler. Privat weiß Beissls Tochter Eva immer noch nicht, was sie studieren soll und Vater Beissl, sorgt sich um ihre Zukunft. "Watzmann ermittelt, Staffel 4" ist bereits auf vielen gängigen Plattformen, unter anderem Amazon, Google und Apple TV digital erhältlich

Release Company - Label und Digitalvertrieb

Die Release Company - als hauseigenes Label der WDR mediagroup - betreibt den DVD-, Blu-ray-, Video-on-Demand- sowie den Audio-on-Demand-Vertrieb hochwertiger Inhalte des WDR, anderer ARD-Anstalten und Produzenten. Darunter sind aktuelle Neuproduktionen ebenso wie Archivschätze aus rund 75 Jahren. Zudem erwirbt die Release Company die Rechte an Programmen weiterer namhafter Partner und schnürt daraus attraktive Digitalpakete, die sie über alle relevanten Video-on- Demand-Anbieter plattformübergreifend vertreibt.

