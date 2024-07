WDR mediagroup GmbH

"Für immer Sommer 90" ab 23. August als Download und zum Leihen erhältlich

Köln (ots)

Der Erfolgsbanker Andy Brettschneider - gespielt vom vielfach ausgezeichneten Charakterdarsteller Charly Hübner - muss sich auf eine Reise in die Vergangenheit machen, um herauszufinden, wer hinter einer anonym verfassten Nachricht steht, in der ihm eine Vergewaltigung vorgeworfen wird. Der Film erzählt 30 Jahre später von der letzten jungen Generation der DDR, von den Gewinnern und Verlierern der Wende. Bei ihrer ersten gemeinsamen Regiearbeit setzten Jan Georg Schütte und Lars Jessen auf Improvisation und wurden für die gelungene Umsetzung, ebenso wie Charly Hübner (Buch, Darsteller), 2021 nicht nur mit einem Grimme-Preis belohnt: Das Roadmovie erhielt außerdem den Deutschen Fernsehpreis als Bester Fernsehfilm. Ab 23. August steht "Für immer Sommer 90" digital zum Kaufen und Leihen zur Verfügung.

Sommer 1990, Deutschland im Feierrausch der Wiedervereinigung: In Brandenburg nutzt die Jugendclique von Andy den Titelgewinn bei der Fußballweltmeisterschaft für eine ausgelassene Party am See: Alkohol, Drogen - Filmriss! Was in der Nacht passiert ist, bekommt 30 Jahre später eine neue Bedeutung.

