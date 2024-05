ZDF

ZDF-Programmhinweis

PW 20/24

15.05 Uhr

Bares für Rares

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktuelle Programmtexte beachten: Montag, 13. Mai 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren sechs Designerstühle, eine Jardinière mit Glaseinsatz, ein Marmeladengefäß, ein Armband mit Edelsteinen und ein Gemälde von Karl Krummacher. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Dienstag, 14. Mai 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Druckgrafik von Erwin Heerich, einen Messkelch, zwei Werbeschilder, eine Porzellanfigur, ein Platin-Collier und drei Designerbarhocker. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 15. Mai 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Halskette mit Aragonit-Calcit, ein Tischbillard, eine Büste von Fernand Cian, einen Ring mit Brillanten, ein Gemälde und ein Emailleschild. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 16. Mai 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Schale für die Olympischen Spiele 1972, eine antike Kasse, eine Schmuckuhr, eine Dampflokpfeife, eine Brosche aus Gelbgold und ein Wandbild. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Freitag, 17. Mai 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Horst Lichter und sein Team präsentieren Druckplatten aus Kupfer, einen Ring mit Diamanten, ein Koffer-Moped, einen Porzellan-Tafelaufsatz, ein Collier mit Lapislazuli und eine WM-Speisekarte. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

