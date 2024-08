WDR mediagroup GmbH

ARD Plus erweitert sein Angebot mit Staffel 1 bis 19 der Serie "In aller Freundschaft"

Ab dem 5. September wird jede Woche eine neue Staffel auf ARD Plus als Stream verfügbar sein. Den Start macht Staffel 1: Hier kann der Zuschauer erleben, wie alles begann und warum die Serie seit über 25 Jahren nicht mehr aus der deutschen TV-Landschaft wegzudenken ist!

Nachdem "die Lindenstraße" bereits vollständig bei ARD Plus zur Verfügung steht, kommt mit "In aller Freundschaft" eine weitere langlaufende Serie ins Angebot. Dieser Bereich wird bei ARD Plus in Zukunft noch erweitert.

Der Alltag in der "Sachsenklinik" in Leipzig zwischen Notaufnahme, Intensivstation, Ärztezimmer und Cafeteria ist gespickt mit zahlreichen fesselnden privaten und beruflichen Abenteuern des Klinikpersonals, die mit der perfekten Mischung aus Drama und Humor erzählt werden. Die bislang erfolgreichste deutsche Krankenhausserie wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. 2008 und 2018 mit der Goldenen Henne sowie 2014 bei der Bambi-Verleihung

Auf ARD Plus werden im Laufe der nächsten Monate die ersten 19 Staffeln von "In aller Freundschaft" komplett zur Verfügung stehen. Am 05. September startet ARD Plus mit der Veröffentlichung der ersten Staffel der beliebten Arztserie, im Anschluss gibt es wöchentlich, jeweils donnerstags eine weitere Staffel. Produzent von "In aller Freundschaft" und sämtlichen Ab-legern ist die Saxonia Media, der Vertrieb liegt bei Bavaria Media.

