WDR mediagroup erweitert Radio-Werbeangebot um neuen "XXL-Premium-Spot"

Köln (ots)

Die WDR mediagroup bietet ab sofort ein neues Format für die Radiowerbung an: den "XXL-Premium-Spot", direkt und exklusiv vor den WDR 2 Nachrichten um 20 Uhr. Das neue Werbeangebot richtet sich an alle, die mehr zu sagen haben und bietet Raum für Story-Telling der besonderen Art.

"Mit dem neuen Werbeangebot schaffen wir für unsere Kunden einen hochattraktiven Platz, ihre Werbebotschaft jenseits der gängigen 20 Sekunden-Spots zu kommunizieren. Werbungtreibende bekommen hier 60 Sekunden wertvolle Zeit, in einem Spot ihre eigene Produkt-Geschichte wirkungsvoll zu erzählen", so Tobias Lammert, Geschäftsbereichsleitung Marketing & Vertrieb bei der WDR mediagroup GmbH.

Schon der erste Kunde hat eindrucksvoll gezeigt, welche Umsetzungsmöglichkeiten der "XXL-Premium-Spot" bietet. Die Agentur ANY EVER hat das neue Werbeangebot für ihren Kunden BookBeat mit einem ebenso ungewöhnlichen wie kreativen Spot belegt. "BookBeat unterhält tagtäglich Millionen von Menschen mit Hörbüchern. Klar, dass es unser Anspruch ist, schon bei der Radiowerbung bestens zu unterhalten. Der XXL-Premium-Spot bei WDR 2 bietet da die perfekte Möglichkeit, eine gute Geschichte zu erzählen, um so einen Vorgeschmack auf das vielfältige Angebot von BookBeat zu geben - verbunden mit der Einladung, dieses Angebot einfach einmal zu testen", sagt Andre Schnitzmeier, COO von ANY EVER.

Über die WDR mediagroup

Die WDR mediagroup vermarktet und verbreitet Programmangebote des Westdeutschen Rundfunks (WDR). Sie bietet Werbezeiten in den reichweitenstärksten und journalistisch hochwertigsten Radioprogrammen in NRW sowie attraktive Sponsoring-Flächen im Ersten. Gleichzeitig macht sie Inhalte und Marken aus der WDR- und ARD- Welt für jeden erlebbar - im Handel, auf Plattformen und Events sowie in digitalen Kanälen. Neben Programmlizenzierung und -vertrieb zählen noch das Merchandising, barrierefreie Mediendienste und umfangreiche IT- und Broadcast-Services zu den Leistungen der kommerziellen WDR-Tochtergesellschaft.

