Mary Higgins Clark MYSTERIÖSE VERBRECHEN

Neue Filmreihe ab 27. November als DVD und digital erhältlich, ab 20.1.2021 in ONE

Köln (ots)

Krimifans dürfen sich freuen: Die WDR mediagroup und ONE bringen eine neue französische Mary Higgins Clark-Filmreihe unter dem Titel MYSTERIÖSE VERBRECHEN nach Deutschland. Die acht Filme nach den Bestsellern der "Königin der Spannung" präsentieren hochwertig produzierte, ausgeklügelte Geschichten rund um die überwiegend weiblichen Heldinnen. Auf der Spur von schrecklichen Verbrechen müssen sie, konfrontiert mit mysteriösen Todesfällen und ungeahnten Abgründen der menschlichen Psyche, erkennen, dass ihre furchtbaren Vermutungen sich leider nur zu oft bewahrheiten...

Mary Higgins Clark, die Anfang Februar 2020 mit 92 Jahren verstarb, zählte zu den erfolgreichsten Thriller-Autorinnen der Welt. Sie schrieb bis ins hohe Alter, viele ihrer 56 Bücher wurden verfilmt. Besonders die raffinierten Plots und die ausgefeilte Psychologie ihrer Heldinnen bescherte der US-Schriftstellerin eine treue Leserschaft und zahlreiche Auszeichnungen.

Die folgenden acht liebevoll in Frankreich produzierten Filme erscheinen am 27.11.2020 mit der deutschen Synchronisation sowie der französischen Originalversion in zwei DVD-Boxen sowie digital. Außerdem werden sie vom 20.1. bis 10.3.2021 immer mittwochs um 21:45 Uhr in ONE ausgestrahlt.

Die WDR mediagroup erstellte in Zusammenarbeit mit France TV Distribution die deutsche Synchronisation. Die SVoD- und PayTV-Lizenzen für das deutschsprachige Europa sind verfügbar und über die WDR mediagroup erhältlich.

Playlist mit dem Reihen-Trailer und allen Film-Trailern zum Verlinken:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYvbyNfBzWGcyJYzwEuGpngEWzZaX-Po9

Playlist mit dem Reihen-Trailer und allen Film-Trailern zum Einbetten:

https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLYvbyNfBzWGcyJYzwEuGpngEWzZaX-Po9

Mary Higgins Clark

Mysteriöse Verbrechen

Collection 1

- Denn vergeben wird dir nie - Weil deine Augen ihn nicht sehen - Warte, bis du schläfst - Das Haus auf den Klippen

Produktinformation

- Veröffentlichung: 27.11.2020 - Produktionsland: Frankreich - Produktionsjahr: 2013-2018 - Genre: Crime / Thriller - Medium: DVD / VoD - UVP: 16,99 EUR - EAN: 4042999129856 - Laufzeit: 4 x 90 Min. - Bildformat: 16:9 - Tonformat: Dolby Digital 2.0 Deutsch, Französisch - FSK: Ab 12 Jahren - Verpackung: 2-DVD-Softbox

Mary Higgins Clark

Mysteriöse Verbrechen

Collection 2

- Wo waren Sie, Dr. Highley? - Mein Auge ruht auf dir - Ein Gesicht so schön und kalt - Hab acht auf meine Schritte

Produktinformation

- Veröffentlichung: 27.11.2020 - Produktionsland: Frankreich - Produktionsjahr: 2015-2018 - Genre: Crime / Thriller - Medium: DVD / VoD - UVP: 16,99 EUR - EAN: 4042999129863 - Laufzeit: 4 x 90 Min. - Bildformat: 16:9 - Tonformat: Dolby Digital 2.0 Deutsch, Französisch - FSK: Ab 12 Jahren - Verpackung: 2-DVD-Softbox

