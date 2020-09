WDR mediagroup GmbH

WDR mediagroup - Release Company präsentiert: Bobo Siebenschläfer Staffel 2 ab sofort digital (Vol. 4-6) und ab Oktober als DVD 4 und DVD 5 erhältlich

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Hurra - Bobo Siebenschläfer ist wieder da! Die Geschichten um den quirlige Bobo erzählen Alltagsabenteuer für die kleinsten Zuschauer - sensibel, einfühlsam und emotional. Bobo ist dabei die ideale Identifikationsfigur - gemeinsam lernen die Kinder und Bobo die Welt kennen und verstehen.

Nicht umsonst begeistert Bobo Siebenschläfer seit mehr als 25 Jahren Kinder auf der ganzen Welt und gehört schon lange zu den modernen Kinderbuchklassikern. Die TV-Serie basiert auf den berühmten Bilderbüchern von Markus Osterwalder, setzt die warmherzigen Geschichten liebevoll um und bietet damit hochwertige Unterhaltung für die Allerkleinsten.

Parallel zur Erstausstrahlung der neuen zweiten Staffel im KiKA stehen die Folgen bereits digital (Vol. 4-6) zur Verfügung, ab 2. Oktober kommen die ersten 13 Folgen der zweiten Staffel als DVD 4 in den Handel. Am 16. Oktober folgt DVD 5 mit den letzten Episoden von Staffel zwei.

Der kleine quirlige Bobo lebt gemeinsam mit Mama und Papa in einer großen Stadt in einem Haus mit Garten. Zusammen mit seiner Familie und seinen Freunden hat er jede Menge Spaß, wenn sie lachend und neugierig die Welt entdecken. In den neuen Folgen zeigt Bobo seinen kleinen Zuschauern spielerisch die Welt. Ob auf der Baustelle, auf der Suche nach einem versteckten Piratenschatz - Bobo nimmt euch mit auf Entdeckungstour!

Bobo Siebenschläfer Staffel 2 ab sofort digital (Vol. 4-6) und ab 2. Oktober als DVD 4

Produktinformation

Veröffentlichung: 2.10.2020 Produktionsland: Deutschland Produktionsjahr: 2020 Genre: Kids Medium: DVD / VoD UVP: 9,99 EUR Best-Nr.: 9901P0008597-01 EAN: 4042999129795 Laufzeit: ca. 91 Minuten Bildformat: 16:9 anamorph Tonformat: Dolby Digital 2.0 Deutsch FSK: Ab 0 Jahren Extras / Bonus: Malvorlage für das eigene DVD-Cover

Inhalt DVD 4:

27. Bobo will jetzt spielen 28. Bobo baggert 29. Bobo bastelt eine Lampe 30. Bobo und sein großer Cousin 31. Bobo und der Waschtag 32. Bobo und der Paketbote 33. Bobo und der große Karton 34. Bobo im Wald 35. Bobo und die Katze 36. Bobo und das Feuerwehrhaus 37. Bobo und die Weihnachtsüberraschung 38. Bobo und der Piratenschatz 39. Bobo auf großer Reise

Bobo Siebenschläfer Staffel 2 ab 16. Oktober als DVD 5 erhältlich

Produktinformation

Veröffentlichung: 16.10.2020 Produktionsland: Deutschland Produktionsjahr: 2020 Genre: Kids Medium: DVD / VoD UVP: 9,99 EUR Best-Nr.: 9901P0008597-02 EAN: 4042999129832 Laufzeit: ca. 91 Minuten Bildformat: 16:9 Tonformat: Dolby Digital 2.0 Deutsch FSK: Ab 0 Jahren Extras / Bonus: Malvorlage für das eigene DVD-Cover

Inhalt DVD 5:

40. Bobo besucht Hedi 41. Bobo und der Handwerker 42. Bobo auf dem Wasserspielplatz 43. Bobo und die Papierflieger 44. Bobo und der Große Platz 45. Bobo zeltet im Garten 46. Bobo und die Blumenwiese 47. Bobo und der Regentag 48. Bobo macht Musik 49. Bobo und der Herbst 50. Bobo malt mit Fingerfarben 51. Bobo im Schnee 52. Bobo im Bad

Über eine redaktionelle Einbindung würden wir uns freuen.

Packshots und Szenenbilder stehen hier zum Download bereit.

Benötigen Sie für Ihre Berichterstattung mehr Informationen oder ein Rezensionsexemplar, möchten Sie eine Verlosung durchführen?

Schreiben Sie eine Mail an: presse@daspressebuero.com

Ebenfalls auf DVD und digital (Vol. 1-3) erhältlich:

Bobo Siebenschläfer DVD 1 Bobo Siebenschläfer DVD 2 Bobo Siebenschläfer DVD 3

Die Lizenzmarke Bobo wird weltweit sehr erfolgreich von der WDRmg vermarktet.

Release Company - Label und Digitalvertrieb

Die Release Company - a division of WDR mediagroup - betreibt den DVD-Blu-ray und Video-on-Demand-Vertrieb hochwertiger Inhalte des WDR und anderer ARD-Anstalten. Darunter sind aktuelle Neuproduktionen ebenso wie Archivschätze aus fast 70 Jahren. Zudem erwirbt die Release Company die Rechte an Programmen weiterer namhafter Partner und schnürt daraus attraktive Digitalpakete, die sie über alle relevanten Video-on-Demand-Anbieter plattformübergreifend vertreibt.

Pressekontakt:

das pressebüro

Sandra Thomsen und Claudia Pantke

Bilser Str. 11 - 13, 22297 Hamburg

Tel. 040 / 514 011 - 68

E-Mail: presse@daspressebuero.com



Gaby Rath

Leiterin Kommunikation

WDR mediagroup GmbH

Ludwigstraße 11

50667 Köln

Telefon +49 221 2035 208

gaby.rath@wdr-mediagroup.com

www.wdr-mediagroup.com

Original-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuell