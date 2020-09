WDR mediagroup - Release Company präsentiert: FEUER & FLAMME Staffel 3 ab 9.Oktober digital, auf DVD und Blu-ray erhältlich

WDR mediagroup GmbH

Reale Einsätze der Feuerwehr Bochum: Nachdem die ersten beiden Staffeln der von Feuerwehrleuten und Laien hochgelobten Docutainment-Reihe aus dem Alltag der Berufsfeuerwehr Gelsenkirchen erzählten, gibt es in FEUER & FLAMME 3 neue Hauptpersonen: Gedreht wurde in derHauptfeuer- und Rettungswache in Bochum-Werne und in der Bochumer Innenstadtwache.Wie zuvor kann sich der interessierte Zuschauer auf zahlreiche, mit hohem technischen Aufwand gedrehte, spektakuläre Aufnahmen von spannenden, lustigen, unerwarteten und vor allem authentischen Einsätzen freuen.

FEUER & FLAMME 3 verzichtet wie schon in der ersten und zweiten Staffel auf einen Kommentartext. Zu Wort kommen die Feuerwehrleute während und nach ihren Einsätzen - die neuen Gesichter transportieren die bislang unbekannten Geschichten aus Bochum und ein hochemotionales Bild der Arbeit der Feuerwehr, das immer wieder Mut und Entschlossenheit, aber auch Nachdenklichkeit und Mitgefühl dokumentiert.

Am 9. Oktober kommt Staffel 3 digital, als DVDund Blu-ray in den Handel.

Die Docutainment-Reihe begleitet Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr Bochum in ihrem aufreibenden Alltag. Unter Einsatz sogenannter Bodycams erlebt das WDR-Publikum hautnah, wie die Feuerwehrleute Brände löschen, Menschen retten und ihren Alltag auf den Wachen leben. Insgesamt kommen bis zu 60 Kameras an einem Drehort zum Einsatz. Dadurch ist das Publikum sehr nah am Geschehen. Kommentiert werden die Einsätze ausschließlich von den Einsatzkräften, die mit vor Ort sind.

In den insgesamt neun neuen Folgen werden erstmalig die Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen der Bochumer Berufsfeuerwehr begleitet. Gedreht wurde die dritte Staffel an zwei Wachen - an der Hauptfeuer- und Rettungswache in Bochum-Werne und an der Bochumer Innenstadtwache.

Produktinformation:

Veröffentlichung: 09.10.2020 Produktionsland: Deutschland Produktionsjahr: 2020 Genre: Docutainment Medium: DVD / Blu-ray / VoD UVP DVD+BD: 18,99 EUR Best-Nr.: DVD: 9901P0009372-01 Best-Nr.: BD: 9901P0009372-02 EAN DVD: 4042999129764 EAN BD: 4042999129771 Laufzeit: 9x45 Min. / insgesamt ca. 405 Min. Bildformat: 16:9 Tonformat: DD 2.0 Deutsch (DVD) / DTS-HD 2.0 Deutsch (BD) FSK: Infoprogramm Untertitel : Deutsch für Hörgeschädigte Extras / Bonus: Trailershow Verpackung: Standard-Softbox Ebenfalls erhältlich: Feuer & Flamme Staffel 1 DVD & Blu-ray Feuer & Flamme Staffel 2 DVD & Blu-ray Feuer & Flamme Staffel 1+2 DVD & Blu-ray

Release Company - Label und Digitalvertrieb

Die Release Company - a division of WDR mediagroup - betreibt den DVD-Blu-ray und Video-on-Demand-Vertrieb hochwertiger Inhalte des WDR und anderer ARD-Anstalten. Darunter sind aktuelle Neuproduktionen ebenso wie Archivschätze aus fast 70 Jahren. Zudem erwirbt die Release Company die Rechte an Programmen weiterer namhafter Partner und schnürt daraus attraktive Digitalpakete, die sie über alle relevanten Video-on-Demand-Anbieter plattformübergreifend vertreibt.

