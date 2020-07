WDR mediagroup GmbH

"Meine Freundin Conni" - Kinofilm, Lizenzprodukte und Promotion gehen Hand in Hand

Köln

Die WDR mediagroup freut sich bekannt zu geben, dass "Meine Freundin Conni", die bekannte Kinderbuch-Heldin, welche seit vielen Jahren sehr erfolgreich von Julia Wurzer, Leitung Marken, und ihrem Team vermarktet wird, ab 2. Juli 2020 deutschlandweit auf der großen Kino-Leinwand zu sehen ist.

"Meine Freundin Conni - Geheimnis um Kater Mau" - Unterhaltung für die ganze Familie

Im neuen Kinofilm geht Conni zum ersten Mal ohne ihre Familie auf eine große Reise. Natürlich sind auch ihre besten Freunde Anna und Simon dabei, nur ihren Kater Mau darf sie nicht mitnehmen. Kaum im Hotel an der alten Burgmühle angekommen, entdeckt Conni, dass Mau einen Weg gefunden hat, sich als blinder Passagier einzuschmuggeln. Und das Abenteuer beginnt!

Seit über 25 Jahren sorgt das bekannte kleine Mädchen mit dem rot-weiß gestreiften T-Shirt und blondem Wuschelkopf für sichere Umsätze - und das nicht nur im Kino oder Buchhandel. Die Franchise, die als Hauptzielgruppe vor allem Mädchen zwischen drei und fünf Jahren anspricht, verkaufte bisher weltweit über 40 Millionen Bücher in 21 Ländern. Die DVDs und Hörspiele erhielten insgesamt 21 Mal Gold, vier Mal Platin und ein Mal Doppelplatin.

Die WDR mediagroup - der Spezialist für Kinderbuch-Properties

Die Vermarktung von nicht-hauseigenen Properties in der DACH-Region ist schon seit vielen Jahren eine feste Säule des Kölner Markenteams. Inzwischen gilt die WDR mediagroup als einer der führenden Experten für die Lizenzierung von Buch-Franchises und rundet damit ihr Angebot an attraktiven Marken für potentielle Lizenznehmer ab.

Bei der Auswahl von Marken, die für eine Lizenzierung im Hause der WDR mediagroup in Frage kommen, wird sorgfältig darauf geachtet, dass die Marken zur Philosophie des Kölner Unternehmens passen. Besonderer Wert wird unter anderem auf die Langfristigkeit von Themen gelegt, so dass sich Marken zu wahren Klassikern entwickeln können. Daneben spielt auch die Qualität des Contents und die Zielgruppenschärfe eine große Rolle.

Zu den "Meine Freundin Conni"-Kooperationspartnern zählen unter anderem Schmidt Spiele, HABA, Kosmos und Boxine mit den bekannten tonies.

Kleines Mädchen - starke Promotion

Neben den zahlreichen Lizenzprodukten, werden auch aufmerksamkeitsstarke Promotion-Aktionen im Handel zu sehen sein: Beispielsweise werden in einem führenden Möbelhaus Mal- und Rätselbücher ausgelegt, eine Eis-Kette dekoriert ihre 140 Filialen und ein Premium-Tierfuttermittel-Hersteller bringt eine Sonderedition auf den Markt.

Über die WDR mediagroup

Die WDR mediagroup vermarktet und verbreitet Programmangebote des Westdeutschen Rundfunks (WDR). Sie bietet Werbezeiten in den reichweitenstärksten und journalistisch hochwertigsten Radioprogrammen in NRW sowie attraktive Sponsoring-Flächen im Ersten. Gleichzeitig macht sie Inhalte und Marken des WDR für jeden erlebbar - im Handel, auf Plattformen und Events sowie in digitalen Kanälen.

Neben dem Programmvertrieb zählen noch das Merchandising, barrierefreie Mediendienste und umfangreiche IT- und Broadcast-Services zu den Leistungen der kommerziellen WDR-Tochtergesellschaft.

