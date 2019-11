INTRANAV

INTRANAV präsentiert auf der Hypermotion 2019 die High-End Indoor-Ortungstechnologie UWB-INS

INTRANAV (https://intranav.com/), Entwickler des gleichnamigen zentimetergenauen Echtzeit-Ortungssystems (RTLS) und IoT-Sensor-Plattform, präsentiert auf der Hypermotion mit UWB-INS die unternehmenseigene Weiterentwicklung des Funkortungsstandards UWB. Dank der bereits hohen Genauigkeit der UWB-Technologie und der Nutzung und Integration von Beschleunigungs- und Drehratendaten weiterer Sensoren (Sensorfusion) mittels UWB-INS erreicht die INTRANAV-Plattform eine beispiellose Datenqualität in der Indoor-Ortung sowie eine unangefochtene Prozessqualität selbst in Störumgebungen.

UWB in der Indoor-Ortung

Das Ultra Wide Band ist eine Funktechnologie für die Kurzstrecken-Kommunikation. INTRANAV nutzt die Ortungs-Technologie für sein Echtzeit-Ortungssystem (RTLS) zur Orchestrierung und Steuerung fahrerloser Transportsysteme (AGVs) und erreichte dadurch bereits 2016 und 2017 den ersten Platz bei der Microsoft Indoor Localization Competition.

UWB-INS verbessert die Ortungstechnologie

UWB-INS nutzt darüber hinaus die intelligente Sensorintegration und "veredelt" die UWB-Ortung. Dabei wird die reine UWB-Ortungsinformation mit Bewegungsdaten aus Beschleunigungs- und Drehraten kombiniert und mittels intelligenter Machine-Learning-Algorithmen fusioniert. Dadurch ist die Technik wesentlich stabiler insbesondere dort, wo Funkortungssignale durch die räumlichen Gegebenheiten oder Materialien wie Metall oder Flüssigkeiten reflektiert werden. Typische Störeffekte und Interferenzen, die gewöhnlich zu "Springeffekten" führen, werden unterbunden. Spezielle Machine-Learning-Algorithmen errechnen dazu kontinuierlich die aktuelle Position und prognostizieren den nächsten Standort anhand historischer Bewegungsmuster, wenn die Signalqualität Hinweise darauf gibt, dass das Signal reflektiert oder gestört wird.

Nächste Generation der Real-Time-Location-Systems

Digitalisierung ist ein Wachstumsthema und entsprechend verzeichnet der Markt im Segment der Industrie 4.0 und Industrial IoT ein stetiges Wachstum. Die Echtzeitortung ist eine der Kernkomponenten der Digitalisierung, was sich konkret in einer kontinuierlich steigenden Nachfrage widerspiegelt. Trotz einer Vielzahl alternativer Technologien wie z.B. Bluetooth Beacons oder WiFi, die in diesem Bereich eingesetzt werden können, gehen Marktforscher davon aus, dass UWB-basierte Lösungen bis zum Jahr 2023 das Marktvolumen aller Alternativen aufgrund der besseren Industrietauglichkeit und neuer Anwendungsmöglichkeiten überschreiten werden.

Auch die jüngste Integration der UWB-Technologie in das iPhone und in Kraftfahrzeuge zeigen, dass sich die Technologie langfristig im Bereich der Microlocation durchsetzen wird. Vor diesem Hintergrund setzt INTRANAV konsequent auf die Weiterentwicklung von UWB. Die speziell entwickelten Antennen (INTRANAV NODEs) können beispielsweise bis auf wenige Zentimeter genau winzige aktive Tracker (TAGs) verfolgen. Die erzielte Ortungsgenauigkeit von +/-8.5cm ist bisher unangefochten. (ref. IPSN 20xx Microsoft).

Ersan Günes, Gründer und Produktverantwortlicher bei INTRANAV: "Mit UWB-INS gehen wir nun den nächsten Schritt in der Entwicklung und setzen die Standards in der Industrie auf eine neues Niveau. Damit führen wir unsere Strategie fort, zum Marktführer in der industriellen Objektortung zu werden. Ein prägendes Element ist neben der innovativen Produktentwicklung die Zusammenarbeit mit Partnern, die unsere Technologie für eigene Lösungsangebote nutzen."

Über INTRANAV

INTRANAV ist das präziseste Echtzeit-Ortungssystem für die Industrie 4.0. INTRANAV steigert mit zentimetergenauem Tracking aller Güter und innerbetrieblichen Transportmittel die Transparenz sämtlicher logistischer Prozesse und vereinfacht so das Management entlang der gesamten Wertkette. INTRANAV ermöglicht neben Track-and-Trace in Produktion und Logistik auch Werkzeugsteuerung sowie das Management von Automated Guided Vehicles. Kunden und Partner von INTRANAV sind Global Player wie Volkswagen, Daimler und DB Schenker. Das Unternehmen wurde 2014 von Ersan Günes und Gonzalo Ibarra gegründet.

